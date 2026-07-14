La FABZ, Ecologistas en Acción y varios sindicatos recurrirán la modificación del PGOU para legalizar Torre Outlet: "Es una barbaridad urbanística"

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Ecologistas en Acción, UGT, CCOO, IU y ZeC han anunciado este martes que presentarán un recurso contencioso-administrativo por la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de las zonas H, en lo que consideran un intento de legalizar la Torre Outlet, y han avanzado que no descartan tomar otras medidas legales según cómo evolucione este caso.

El presidente de la FABZ, Arturo Sancho, ha hecho este anuncio después de que el consistorio de la ciudad no haya admitido las alegaciones de estos colectivos a la modificación del PGOU. Según Sancho, tras estudiar diferentes posibilidades, las entidades han decidido continuar "con la vía administrativa", de manera que cuentan con dos meses para presentar el recurso.

No obstante, ha puesto encima de la mesa que se pueda "hablar de prevaricación", algo que, en todo caso, ha matizado, "tendrían que decir los tribunales", pues el asunto acumula 12 años en los que "varias sentencias" consideran que es ilegal. "No hay ninguna otra vía que descartemos", ha apostillado el presidente de la FABZ, que ha especificado que, según cómo se desarrolle este caso y las decisiones que tome el ayuntamiento, podrían tomar "otras medidas".

A finales de mayo, estas entidades solicitaron al pleno municipal que frenara la modificación del PGOU para la Torre Outlet al considerar que supone una "barbaridad urbanística" que trata de legalizar actuaciones previamente anuladas por los tribunales.

Entonces, las organizaciones ya advirtieron de que, si sus demandas no eran atendidas, continuarían con acciones legales para intentar frenar lo que consideran un "atropello urbanístico" y una decisión contraria al interés general.

Ahora, Sancho ha acusado al ayuntamiento de buscar constantemente "subterfugios" para seguir manteniendo "en un limbo" algo "que realmente es ilegal".

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Y, más allá de este caso, el presidente de la FABZ ha culpado al consistorio de hacer constantemente "chapuzas", en relación con casos como el del spa de Ranillas o la protección de la huerta de Movera. Al respecto, se ha preguntado "qué pasa en esta ciudad y qué pasa también con las responsabilidades políticas en ese sentido".