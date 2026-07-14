El grupo argentino Fenix actualizará su oferta por el Parque de Atracciones de Zaragoza

Los plazos aprietan y todo está en manos del juzgado que se encarga del procedimiento concursal que debe despejar el futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza. Las instalaciones, en la actualidad cerradas al público y con una antigua empresa gestora (Moncayo Leisure) en concurso de acreedores, está pendiente de que el grupo argentino Fenix Entertainment se haga con las riendas del espacio de ocio cuando así lo decida la justicia. En este momento la firma que se hará cargo del lugar (salvo sorpresa) ya ha envidado al administrador una oferta de 700.000 euros por las atracciones del empresario zaragozano Jesús Morte, que las había tasado en algo más de dos millones. Sin embargo, los responsables del concurso de acreedores ya han reclamado una mejora de esa cuantía, incluyendo otros activos (como el mobiliario de oficina, por ejemplo), algo que los inversores argentinos harán en los próximos días, ya que su interés por hacerse con el complejo de ocio sigue intacto.

La falta de ingresos, y las inversiones en otras iniciativas de ocio en Zaragoza que finalmente resultaron fallidas, como el acuario, las playas del Ebro o la navegación fluvial, acabaron asfixiando la actividad de Moncayo Leisure. Eso motivó el año pasado una alianza con Fenix para reflotar el parque de atracciones durante 50 años tras una valoración del negocio de 2,7 millones de euro. Pero Morte entró en concurso de acreedores poco después y la actual gestora renunció a heredar la concesión en febrero y marzo, la cual se le prolongó a la firma aragonesa de forma forzosa. Con una plantilla en ERTE, el parque tan solo ha abierto para algunas comuniones y va camino de cerrar una temporada en blanco.

El grupo Fenix, muy molesto con el empresario zaragozano por no tener conocimiento de su situación financiera cuando se aliaron (fueron la única oferta que se presentó a la licitación), encargó hace unas semanas una auditoría a una empresa externa, de origen italiano. Esta hizo un informe sobre el estado de todas las atracciones y, en base a ello, Fenix calculó para ellas un valor de 700.000 euros, a los que se sumarán otros 300.000 para ponerlas a punto. Ahora, esa cifra subirá para incluir también otros activos que Morte tenía en el complejo de ocio.

El informe concursal presentado ante los juzgados el pasado mes de junio puso manifiesto la delicada situación de la empresa y la necesidad de inyección de fondos. La empresa Parque de Atracciones de Zaragoza, según se desprende del documento, comenzó su deterioro financiero tras la pandemia entre los años 2022 y 2025, un periodo marcado por una preocupante "caída en su rentabilidad operativa". Así, aunque la compañía comenzó esa etapa con un beneficio de explotación de casi 445.000 euros, la cifra se redujo paulatinamente en los ejercicios siguientes hasta transformarse en unos números rojos de más de 755.000 euros, anulando la capacidad de la organización para generar ganancias ordinarias.

Como consecuencia de esta tendencia, el resultado neto de la sociedad se ha desplomado de manera drástica, pasando de un beneficio de casi 182.000 euros en 2022 a unas pérdidas contundentes de más de 868.000 euros en 2025.

Ahora la recuperación de este emblema de la capital aragonesa está pendiente de la entrada de los nuevos gestores con un proyecto renovado. En caso de que, durante el verano, el administrador concursal (Alfredo Sánchez-Rubio, de Brexia Legal y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza) acepte, Fenix se haría tanto con las atracciones como con el 20% de Morte en Moncayo Leisure. Su idea pasaría por intentar reabrir en octubre, incluyendo algunos eventos históricos como la OktoberFest de Pilares o Halloween. Si las negociaciones se retrasan, Fenix se haría con el control del Parque de Atracciones (a través de Moncayo Leisure, sociedad en la que tendría todo el control) ya en noviembre, por lo que las puertas del complejo abrirían ya en marzo de 2027.

En diciembre, eso sí, empezarían las obras de reforma del complejo, con una inversión prevista de 15 millones para los próximos cinco años. La idea es que la actividad diaria del parque conviva con los trabajos de renovación de un complejo que lleva en funcionamiento más de medio siglo.