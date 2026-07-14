El PSOE reclama los expedientes del Spa de Ranillas de Zaragoza ante la negativa de Natalia Chueca a dar explicaciones: "Algo se está ocultando"

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha anunciado que el PSOE va a presentar mañana un recurso en el Juzgado de Zaragoza para reclamar el acceso a los distintos expedientes relacionados con el Spa de Ranillas ante el “oscurantismo” por parte de la alcaldesa Natalia Chueca que, diez días después de conocerse su citación judicial “sigue sin dar las explicaciones oportunas”. Pero es que, además, Ranera ha recordado que Chueca ha rechazado convocar una Junta de Portavoces extraordinaria.

“Solo tenemos información por las noticias que aparecen en los medios de comunicación”, ha señalado. Por ello, “nos vemos obligados a ir mañana mismo al Juzgado porque tenemos derecho a la participación política y, por supuesto, a la información, tal como marca el artículo 23 de la Constitución”.

Ha advertido de que “cuando no se da información ni a los concejales ni a la ciudadanía, algo se está ocultando y cada vez esto huele peor”.

Ranera ha cuestionado los motivos por los que el Gobierno de Natalia Chueca continúa negando el acceso a la documentación. “¿A quién quiere proteger la alcaldesa? ¿Por qué no convoca la Junta de Portavoces? ¿Por qué no nos dan los expedientes? ¿Por qué nos estamos enterando por los medios de comunicación de las distintas denuncias y condenas que ya está teniendo este ayuntamiento?”, se ha preguntado. Por ello, ha defendido que el PSOE está obligado a actuar para garantizar el ejercicio de la labor de oposición y el derecho a la información.

Asimismo, ha explicado que el Grupo Municipal Socialista también solicitó el expediente relativo al Spa de Ranillas, sin haber obtenido respuesta dentro del plazo establecido por el Reglamento Orgánico Municipal.

“En cuatro días, tal y como marca el Reglamento Orgánico, nos tienen que dar la información. Hoy es el cuarto día y el Grupo Municipal Socialista no tiene ninguna información”, ha señalado.

Ranera también ha mostrado su preocupación por las consecuencias económicas que puede tener este caso para las arcas municipales tras conocerse las primeras condenas judiciales. “El Ayuntamiento de Zaragoza ya está condenado al pago de 164.000 euros a cuatro trabajadores y existe la posibilidad de que esta cantidad pueda ampliarse al conjunto de trabajadores, pudiendo llegar a casi dos millones de euros”, ha advertido.

La portavoz socialista ha reprochado además a la alcaldesa haber asegurado que desconocía estos hechos. “Si la alcaldesa desconoce los hechos, no sé qué me preocupa más: que los desconozca, que sus concejales no se lo cuenten o que verdaderamente esté mintiendo al Grupo Municipal Socialista y a toda la ciudad”, ha afirmado.

Ante esta situación, Ranera ha exigido responsabilidades políticas a Natalia Chueca. “La alcaldesa no puede eximir su responsabilidad, lo conozca o no lo conozca. Si esto le viene muy grande, yo le aconsejo que con dignidad se vaya y abandone la Alcaldía, porque hay que empezar a pedir ya responsabilidades a este Gobierno”, ha manifestado.

Por tanto, ha recordado que el Grupo Municipal Socialista solicitó una Junta de Portavoces el lunes de la semana pasada para conocer el alcance de este asunto, petición que fue rechazada por la alcaldesa. “Por primera vez en la historia de este ayuntamiento, una alcaldesa no ha consentido que celebremos esa Junta de Portavoces y, por lo tanto, que no tengamos esa información”, ha lamentado.