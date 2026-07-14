Tráfico abandonará en otoño su clásica sede en la Vía Univérsitas de Zaragoza: así serán las nuevas instalaciones

Los funcionarios de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la provincia de Zaragoza abandonarán las instalaciones actuales en unos bajos de Vía Univérsitas para iniciar una nueva etapa en el recinto Expo tras una inversión de más de 1,7 millones de euros. El traslado será progresivo desde septiembre y se espera que en otoño todos los servicios se presten en la nueva ubicación, que aumentará en un 30% su capacidad para realizar los exámenes teóricos del permiso de conducir, pudiendo poner fin al atasco que se encuentran en la actualidad los ciudadanos.

El nuevo espacio, que se encuentra en la fase final de acondicionamiento, se localiza exactamente en la avenida de Ranillas número 63. Cuenta con casi 5.000 metros cuadrados y en la instalación ya funciona el centro de control de tráfico, que ahora verá cómo se suman el resto de funcionarios de la DGT. "Estamos ante una jefatura de Tráfico moderna, adecuada a los tiempos actuales, con todas las garantías de accesibilidad, en la que se garantiza una atención de primer nivel con muy buena luz en un entorno privilegiado", ha explicado el delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán.

Las nuevas instalaciones permitirán mejorar de forma significativa la atención, abandonando las instalaciones del barrio de las Delicias, angostas y desfasadas. Esos bajos pasarán al Ministerio de Hacienda y todavía no tiene destino decidido. La nueva sede de la DGT cuenta con siete puestos de atención presencial, seis puestos para uso asistido de la desde electrónica y un puesto específico de teleatención. "La práctica totalidad de las gestiones de tráfico se puede hacer en línea, por lo que se facilitará asistencia si aparece alguna dificultad", ha señalado Beltrán.

Por otro lado, incorpora un aula informatizada para exámenes teóricos con capacidad para 45 aspirantes donde se podrán realizar hasta 6.300 pruebas al mes. "Esperamos que se pueda agilizar el trámite para las personas que están esperando", ha reconocido el delegado. El edificio en los llamados cacahuetes de la Expo también contará con una sala permanente de educación vial y un salón de actos.

Los traslados de los funcionarios comenzarán en el mes de septiembre de forma progresiva. Esto supondrá que durante unas semanas algunos trámites todavía se realicen en la vieja sede de Tráfico. Se calcula un plazo de unos dos meses para completar los servicios de la nueva sede de forma que esté 100% operativa para la ciudadanía.

Ahora tocará decidir qué pasa con los bajos que hasta ahora ocupaba Tráfico en Vía Univérsitas. Según ha reconocido el jefe provincial de la DGT en Zaragoza, José Antonio Mérida, no existen planes para las instalaciones. Así, al ser un bien demanial que se desafecta de un servicio público pasa directamente a la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda.

Beltrán ha destacado que la actuación es "un ejemplo del compromiso del Gobierno de España con la mejora continua de los servicios públicos, acercando a la ciudadanía unas instalaciones más funcionales, accesibles y preparadas para afrontar la movilidad del futuro".