El Tribunal de Contratos de Aragón paraliza la adjudicación de la zona azul de Zaragoza

El contrato de la zona azul y naranja de Zaragoza, un servicio valorado en más de 90 millones de euros y con casi 11 años de duración, suma un nuevo capítulo en el culebrón en el que se ha convertido su adjudicación. Así, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha pedido suspender la tramitación del procedimiento atendiendo a la petición de una de las empresas licitadoras, que alerta de que las condiciones presentadas por la UTE formada por Indigo Park y Valoriza Servicios Medioambientales, a la que previsiblemente se le adjudicaba la explotación, no cumplían con los requisitos necesarios.

De este modo, el tribunal aragonés que vela por los contratos públicos en la comunidad atiende a la petición de la UTE formada por Eysa y MLN, que quedó como segunda puja mejor valorada, y se muestra dispuesto a valorar una posible anulación de la adjudicación una vez analizado el fondo del expediente.

En la resolución apelan al artículo 53 de la ley de contratos del sector público. Según avanzó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, las empresas recurrentes aseguran haber detectado irregularidades que podrían ser motivo de exclusión de la oferta ganadora en la escasa información que aseguran haber podido constatar, porque también alertan de su "indefensión" de cara a acceder a los detalles de la propuesta de Índigo y Valoriza, de la que solo les han facilitado menos del 15% del contenido amparándose en la confidencialidad exigida por estas empresas y que el órgano de contratación no ha analizado ni motivado para concedérselo.

Destacan además que prácticamente "la totalidad de la oferta estaba censurada, más de 400 páginas con supuestos secretos comerciales y/o industriales" y que entienden que "no ha existido un análisis por parte del Órgano de Contratación o de la Mesa de Contratación para constatar y discernir si, efectivamente, las partes censuradas por la propia UTE contenían secretos comerciales o industriales merecedores de estar amparados por el derecho a la confidencialidad", exponen en su recurso. Por otro lado, habían alegado que la ganadora del concurso incluye el uso de instalaciones que no son suyas o que no se pueden utilizar para el contrato, como el parking de la Plaza Salamero o las oficinas de la actual concesionaria.

Con la suspensión por parte del tribunal aragonés de contratos se abre la puerta a revisar la adjudicación. Con todo, la prestación actual del servicio previsiblemente no corre peligro.