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La Universidad de Zaragoza licita las obras para la creación de nuevas aulas informáticas en el edificio Betancourt

La actuación, que se desarrollará sobre una superficie aproximada de 500 m², permitirá dar respuesta al incremento de plazas en las titulaciones impartidas en la EINA y, en particular, en el Grado en Ingeniería Informática

Exteriores del edificio Betancourt, en el campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza.

Exteriores del edificio Betancourt, en el campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza. / Jaime Galindo

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Universidad de Zaragoza ha publicado la licitación del contrato de obras para la transformación de distintos espacios situados en la planta baja del edificio Betancourt, sede de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, ubicado en el campus Río Ebro de la capital. El objetivo de crear nuevas aulas informáticas destinadas a la docencia.

La actuación, que se desarrollará sobre una superficie aproximada de 500 m², permitirá disponer de nuevos espacios docentes especialmente concebidos para dar respuesta al incremento de plazas en las titulaciones impartidas en la Escuela y, en particular, en el Grado en Ingeniería Informática.

Los nuevos espacios han sido proyectados con criterios de flexibilidad y versatilidad, de manera que puedan acoger metodologías docentes innovadoras y adaptarse tanto a las necesidades actuales como a la futura evolución de la enseñanza en los ámbitos de la ingeniería y las tecnologías de la información.

El presupuesto de licitación de las obras asciende a 455.640,54 euros, IVA incluido, y el plazo previsto para su ejecución es de cinco meses. El periodo para la presentación de ofertas, iniciado el 10 de julio, permanecerá abierto hasta el 31 de agosto. La Universidad de Zaragoza anima a las empresas del sector de la construcción interesadas en la ejecución de esta actuación a consultar la documentación de la licitación y presentar sus ofertas dentro del plazo establecido.

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Con esta actuación, la Universidad de Zaragoza continúa avanzando en la adecuación y modernización de sus infraestructuras docentes, adaptándolas a las nuevas necesidades académicas y al crecimiento de la demanda formativa en titulaciones estratégicas.

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