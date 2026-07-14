Zaragoza vuelve a activar desde esta medianoche el plan de emergencias por calor
El Ayuntamiento de Zaragoza activa el nivel naranja del Plan Municipal de Emergencias ante la previsión de temperaturas máximas de 42 grados este miércoles
El Ayuntamiento de Zaragoza volverá a activar el Plan Municipal de Emergencias (PEMUZ) por ola de calor en nivel naranja ante la previsión de temperaturas de hasta 42 grados este miércoles durante toda la jornada, es decir, desde esta medianoche hasta la de mañana.
Según han indicado fuentes municipales, la activación se podrá modificar, ampliar o incluso desactivar antes en función de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología y, en el caso de que no se comunique la ampliación, el plan de emergencia se desactivará de forma automática.
Entre las principales medidas del plan figura la reducción del precio de la entrada individual a las piscinas municipales adquirida en taquilla, que pasará a ser de 2,50 euros para adultos y de 2 euros para menores y pensionistas mientras permanezca vigente la alerta.
Además, el ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía una red de más de 60 refugios climáticos distribuidos en centros de convivencia para mayores, centros cívicos, bibliotecas municipales, la Oficina de Medio Ambiente de Casa Jiménez y otros equipamientos públicos, todos ellos disponibles durante su horario habitual de apertura.
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