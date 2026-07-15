DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD
Ángel Lorén (PP): "El programa electoral está cumplido en más del 90%"
El edil Lorén destaca la lealtad institucional con el Gobierno de Aragón, que ha permitido impulsar proyectos y mantener la estabilidad económica
El concejal del PP, Ángel Lorén, ha defendido el rendimiento de cuentas realizado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, al reprochar a los socialistas que no prediquen con el ejemplo en otras administraciones. "En tres años más del 90% del programa con el que nos presentamos a las elecciones está ejecutado o en marcha", ha defendido.
Lorén ha considerado que desde el PSOE no se ha producido "ninguna aportación" al considerar que no han apoyado ninguna de las medidas presentadas en el consistorio. "Han pasado mucho tiempo defendiendo a Pedro Sánchez y a otros socios indeseables", ha dicho. Además les ha acusado de haber adjudicado la zona de aguas termales de Ranillas que ahora amenaza con convertirse en un problema judicial para el consistorio.
La intervención también ha servido para agradecer "la lealtad institucional" que se vive con el Gobierno de Aragón encabezado por Jorge Azcón. Esta buena relación ha permitido impulsar nuevos proyectos y también mantener una estabilidad económica que no ha sido puesta en duda. Lorén ha recordado que en 2019 la capital aragonesa "tenía más deuda que presupuesto", al contar con 761 millones de euros en sus cuentas de ese año y 830 millones de euros de deuda, cifras que ha contrastado con los 1.089 millones de presupuesto actuales y la deuda de 532 millones que arroja el consistorio.
"Solo ese dato debería avergonzar a toda la bancada de la izquierda que formó parte de los gobiernos anteriores", ha aseverado.
Y al tiempo de celebrar la estabilidad que han logrado con Vox para aprobar presupuestos ha pedido a la portavoz Eva Torres que no se comporte "como un cuñado enfadado" al indicar que realiza "críticas veladas" que en su opinión solo sirven para dar pábulo a los partidos de izquierda.
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