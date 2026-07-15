Anuncios en el debate del estado de Zaragoza: la ciudad contará con un nuevo conservatorio de música profesional

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado en el deate sobre el estado de la ciudad la creación de un nuevo conservatorio municipal profesional de música "para reforzar el talento joven y ampliar la oferta cultural de la ciudad". El espacio pretende dar respuesta a las necesidades de los alumnos, que en la actualidad no pueden cumplir todo el ciclo de estudios,

El centro, ubicado en el cuartel de Palafox, permitirá que los jóvenes músicos puedan completar su formación profesional en Zaragoza. El objetivo es garantizar la continuidad de su formación, fomentar el talento local y consolidar a la capital aragonesa como una ciudad comprometida con la excelencia cultural. De esta forma se logará que los estudiantes puedan tener "un itinerario formativo completo y optimizar los recursos ya invertidos en las enseñanzas iniciales".

Desde el consistorio han indicado que la implantación de las enseñanzas profesionales supondrá, además, un importante impulso para la programación cultural municipal. Gracias al currículo de estos estudios, el conservatorio podrá desarrollar una intensa actividad artística mediante conciertos, audiciones, colaboraciones y actuaciones abiertas al público que enriquecerán la vida cultural de la ciudad.

Actualmente, muchos estudiantes finalizan las enseñanzas elementales y se ven obligados a abandonar la ciudad o interrumpir su formación ante la limitada oferta existente de estudios profesionales. "Con la nueva oferta educativa, el alumnado podrá continuar su aprendizaje durante seis cursos adicionales, hasta aproximadamente los dieciocho años de edad", ha expresado la alcaldesa.

En materia cultural también ha hecho referencia al desmantelamiento de Etopia, asegurando que un espacio en el que antes "había exposiciones de Playmovil" ahora se ha convertido en un centro de emprendimiento, además de apostar por las nuevas generaciones.

Por otro lado, ha dicho que van a dar vida al Distrito 7 que se ha recuperado con una inversión cercana a los 20 millones de euros que acogerá el ecosistema de la industria audiovisual y avanza que el próximo curso habrá 400 alumnos.