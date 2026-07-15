El bar de Zaragoza que cerró a principios de verano en el mercado de San Miguel anuncia su reapertura: "Volvemos con más fuerza y más ilusión"

El 18 de junio el conocido bar El Pepinillo se vio en la obligación de bajar temporalmente la persiana. La razón fue una denuncia presentada por Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza relacionada con las mesas que el establecimiento tenía instaladas en el pasillo de entrada al mercado San Miguel. Ahora, en sus redes sociales, la vermutería ha anunciado la fecha en la que reabrirán.

Desde el establecimiento, especializado en gildas, brioches y tapas, reconocen que estos meses han puesto a prueba el proyecto que empezó su actividad en 2024. Sin embargo, han conseguido solucionar el problema y, tras los trabajos que están llevando a cabo para adaptar el local a las necesidades y a lo exigido, podrán volver a abrir.

Además, en el vídeo compartido aseguran que este breve paréntesis no va a cambiar su esencia: "Un lugar para disfrutar de un buen vermut, de unas tapas de calidad y de un equipo que lo da todo cada día".

El Pepinillo seguirá dando vida al céntrico mercado San Miguel, donde comparte espacio con otros negocios alejados de la actividad propia de un mercado, como una hamburguesería o un negocio de sushi. Establecimientos que han conseguido revitalizar un lugar que, a menudo, parece quedar relegado a un segundo plano.

La reapertura será a finales de verano

La reapertura está prevista para el 25 de agosto, lo que implica que la vermutería permanecerá cerrada todo el verano. Además, en el video compartido se puede percibir que los cambios irán más allá del problema de las mesas en el pasillo interior del mercado y muy probablemente el local del Pepinillo tenga alguna remodelación más. "Esto no nos va a parar. Volvemos con más fuerza, con más ilusión y con las mismas ganas de luchar por este sueño que un día empezó", aseguran.

El vídeo, además de revelar la fecha, termina con un agradecimiento a los clientes por su espera y su confianza. "Ahora toca brindar. Os esperamos en Pepinillo, esto no ha terminado", concluye.