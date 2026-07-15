El centro comercial Plaza Park de Zaragoza desvela su oferta comercial: estas son las cuatro primeras tiendas que llegarán al complejo

El centro comercial Plaza Park Zaragoza, que se levantará donde antes estaba el recinto de Plaza Imperial, va desvelando poco a poco su futuro para convertirse en uno de los mayores parques comerciales de España. El proyecto, cuya comercialización la hace ERV Link, ha anunciado este martes que ha llegado a acuerdos con Müller, Primaprix, Pepco y Skechers, las cuatro primeras tiendas que se incorporarán a la oferta comercial de la futura zona norte del complejo, donde también se ubica Costco.

"Estas incorporaciones refuerzan el posicionamiento comercial del proyecto y se suman a las negociaciones avanzadas que mantiene ERV Link con nuevos operadores de alimentación, moda, deporte y hogar", han indicado desde la compañaía. Según las mismas fuentes, el objetivo es iniciar en octubre la construcción del nuevo edificio con el 80% de la superficie comercial comprometida.

Mientras, en la zona continúa el derribo del antiguo Plaza Imperial, considerada la mayor demolición de un edificio privado de uso civil realizada hasta la fecha en España. "La actuación incorpora un importante componente de sostenibilidad basado en la recuperación, reutilización y valorización de los materiales procedentes del antiguo edificio, minimizando la generación de residuos y favoreciendo la economía circular", indican desde la compañía.

Continúa el derribo de la galería comercial de Plaza. / ERV LINK

La demolición permitirá recuperar y reutilizar la práctica totalidad de los materiales procedentes del antiguo centro comercial. Todo el hormigón de la estructura y las soleras será reciclado mediante un molino de impactos para transformarlo en zahorras de granulometría 0-80 mm, que se reutilizarán posteriormente en la construcción del nuevo parque comercial.

Asimismo, todos los metales procedentes de las estructuras y las instalaciones serán enviados a fundición para su reaprovechamiento, mientras que entre el 70% y el 80% de otros residuos, como cartón yeso, vidrio y distintos materiales de construcción, serán valorizados por gestores autorizados.

Este proceso constituye uno de los pilares de la transformación del antiguo Plaza Imperial en un nuevo parque comercial concebido bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad, minimizando la generación de residuos y favoreciendo la economía circular durante todo el proceso de construcción.

La zona sur continúa creciendo

Paralelamente al desarrollo de la nueva zona norte, Plaza Park sigue reforzando la actividad de la zona sur, en funcionamiento desde 2008. Uno de los principales hitos será la apertura de Brico Depôt, que ocupará un establecimiento de cerca de 8.000 metros cuadrados y que está ejecutando su obra privativa.

Asimismo, Padel Plaza, operador deportivo especializado en pádel, ampliará sus instalaciones con otros 2.500 metros cuadrados, hasta alcanzar cerca de 6.500 metros cuadrados en total, incorporando nuevas pistas de pickleball, una disciplina en pleno crecimiento. De esta forma los casi 40.000 m2 de SBA de la zona sur del proyecto están ya operativos.

Un proyecto que transformará el antiguo Plaza Imperial

Plaza Park Zaragoza supone la completa transformación del antiguo Plaza Imperial en un parque comercial de nueva generación, adaptado a las nuevas tendencias de consumo y especializado en grandes superficies comerciales.

Se creará un complejo comercial independiente del existente de más de 40.000 m2 de SBA de retail, ocio, restauración, servicios y hotel y 4.000 plazas de parking, a los que hay que añadir Costco, ya funcionando exitosamente desde el pasado año.

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El desarrollo contempla una inversión de 56 millones de euros y combinará operadores nacionales e internacionales con una amplia oferta de retail, restauración, deporte y ocio. El proyecto contribuirá además a la regeneración de uno de los principales ejes comerciales de Zaragoza y generará alrededor de 350 empleos durante la construcción y más de 1.000 puestos de trabajo cuando entre en funcionamiento.