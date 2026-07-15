Chueca anuncia nuevas promociones de vivienda protegida en Arcosur y Santa Isabel

La politica de vivienda ha sido uno de los ejes de la ciudad de Zaragoza durante la legislatura de Natalia Chueca. Un pilar fundamental que ha quedado reflejado en el debate sobre el estado de la ciudad en forma de anuncios y de defensa de la labor realizada. Ha defendido que estos tres años se han reactivado 21 áreas de desarrollo urbano algo que permitirá incorporar al mercado 28.042 nuevos pisos, de los cuales un 47% cuentan con algún tipo de protección.

Con estos datos sobre la mesa Chuca ha avanzado que esta misma semana se van a movilizar tres solares munuicipales en Arcosur y Santa Isabel para la construcción de 249 viviendas protegidas. Esta operación permitirá que el ayuntamiento ingrese siete millones de euros y supondrá un espaldarazo a uno de los distritos de más desarrolllo de la capital.

Por otro lado, la regidora también ha anunciado nuevas líneas de ayuda para la rehabilitación. Así, ha detallado un paquete de líneas de subvenciones orientadas a la rehabilitación residencial y la mejora del paisaje urbano. Estas ayudas contarán con una cuantía global aproximada de 4,7 millones de euros.

El objetivo principal de esta iniciativa municipal "es ayudar y acompañar a los ciudadanos en la regeneración del parque inmobiliario privado, abordando de manera integral desde las necesidades básicas de habitabilidad en zonas vulnerables hasta la puesta en valor estética de los ejes turísticos más representativos de la capital".

El plan supone, por un lado, destinar dos millones de euros a líneas municipales de ayudas, gestionadas por Zaragoza Vivienda y destinadas a impulsar la rehabilitación de fachadas, patrimonio e iluminación ornamental en los principales ejes históricos, turísticos y comerciales de Zaragoza. Esta iniciativa se dirigirá prioritariamente a edificios situados en lugares emblemáticos como el paseo de la Independencia, la calle Alfonso I, el entorno de la plaza del Pilar y La Seo, el área del Mercado Central o las fachadas visibles desde el puente de Piedra y las riberas del Ebro.

Las actuaciones subvencionables permitirán, entre otros aspectos, financiar desde la limpieza y pintura de las fachadas hasta la recuperación de carpinterías tradicionales, cornisas y balcones, incluyendo la instalación de iluminación arquitectónica permanente mediante tecnología LED de alta eficiencia energética.

Adicionalmente, ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, se sumarán otros 2,7 millones para mejorar 149 viviendas del barrio de La Magdalena gracias a 2,2 millones de euros nuevos de los fondos FEDER dentro Plan Rebruil. El Ayuntamiento pondrá el otro medio millón del proyecto. "Este es nuestro modelo: más oferta de todo tipo de vivienda, más vivienda pública y más rehabilitación", ha resumido Chueca.