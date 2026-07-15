Chueca pone el lazo a su mandato y dibuja su Zaragoza del futuro: el resumen del discurso de la alcaldesa

Quedan 10 meses para las próximas elecciones municipales, pero una vez escuchado el discurso de la alcaldesa de la capital aragonesa de ayer parece que hay quien tiene claro que va a seguir al frente de la ciudad. En el que fue su tercer y último debate del estado de la ciudad del mandato, Natalia Chueca dibujó la Zaragoza de los próximos años sin mostrar pocas o ninguna duda sobre quién ejecutará esos planes. Será ella, está cantado, dijo también el presidente del Gobierno de Aragón y exalcalde, Jorge Azcón, quien siga en el despacho de Alcaldía de la plaza del Pilar. Y de ahí un discurso que ahonda en un modelo ya rodado. «Vamos a seguir transformando la ciudad», dijo. He aquí esos trazos.

En un discurso que duró una hora y media, combinó anuncios nuevos con otros reciclados y realizó un repaso sobre su gestión al frente del Ayuntamiento de Zaragoza en estos tres últimos años. «La escena urbana de Zaragoza va a dar un giro de 180 grados cuando culminen los cuatro años de mi mandato», afirmó. Y es que desde luego por obras y reformas no será, y Chueca sabe que aquí está uno de sus fuertes, pese a las críticas de la oposición y algunas asociaciones vecinales por el «caos» generado por las zanjas.

Esa Zaragoza que Chueca imagina y que seguirá cincelando en los próximos años tiene como base una «transformación» –una de las palabras más utilizadas por la alcaldesa en su discurso– que seguirá la línea de las calles y avenidas ya reformadas. La primera edil, a un año de terminar el mandato, ha dicho que ha cumplido ya el 90% de su programa electoral y de ahí que lo que ha anunciado sean promesas que no va a poder cumplir ahora sino después de las próximas elecciones.

Un momento del discurso de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, este miércoles. / Jaime Galindo

Ese modelo, aseguró Chueca, busca combinar el crecimiento de la ciudad (alcanzar los 800.000 habitantes empieza a sonar a obsesión) con asegurar «la calidad de vida» de los vecinos. La regidora busca una urbe en la que poder tenerlo todo a 15 minutos de distancia, algo que Zaragoza guarda en su esencia pero que se debe cumplirse también en los nuevos desarrollos urbanísticos.

En orden. Para asegurar el crecimiento de la ciudad, Chueca explicó que mantienen su apuesta por Arcosur y recordó que en los últimos años se ha «reactivado» suelo como para levantar 28.042 viviendas. Para este barrio del sur de la ciudad fue uno de los primeros anuncios. El consistorio ha movilizado dos solares para levantar VPO que se suman a un tercero en Santa Isabel. En total, en estas parcelas se levantarán 249 pisos en una operación que generará unos ingresos de 7 millones al consistorio zaragozano.

Inversiones

Y para conseguir que se construya más rápido y poder crecer más, Chueca anunció también un plan para agilizar el plazo de concesión de licencias a través de varias instrucciones. Una de ellas servirá para simplificar proyectos de reparcelación y urbanización de solares y ahorrar entre cinco meses y ocho de trámites burocráticos a los propietarios de terrenos.

Si la ciudad crece, explicó Chueca, debe haber empleo que sostenga ese aumento poblacional y es en ese apartado donde realizó un nuevo anuncio. La empresa In-Power Electric va a invertir 10 millones de euros en levantar una fábrica de sistemas de conversión de potencia y que creará 120 puestos de trabajo. «Zaragoza se va a convertir en el hub europeo de la energía del futuro», declaró Chueca, que recordó otras inversiones confirmadas en los últimos años como las de Amazon Web Services, CATL, Microsoft e Inditex, entre otras.

Y si crece también harán falta nuevos sistemas de transporte de alta capacidad. ¿Cuál? La alcaldesa lo dejará en manos de los expertos de la Universidad de Zaragoza, lo que le va a permitir no renunciar a la segunda línea del tranvía a pesar d elo que decían sus antecesores.

En esa ciudad «que sigue cosiendo cicatrices como el Portillo» también tendrá que haber un aeropuerto que acompañe el crecimiento de la ciudad que Chueca imagina. De ahí que ya después del verano se firmar un acuerdo con el Gobierno de Aragón para licitar un contrato con el que Zaragoza aspira, incluso, a convertirse en base de alguna aerolínea. Entre los destinos en los que se está trabajando destacan ciudades como París, Venecia, Budapest, Sofía o Varsovia, además de conexiones con Sicilia. De cumplirse los objetivos de la capital aragonesa, y tras una inversión inicial de 2 millones de euros en 2027, la terminal de Garrapinillos podría estar conectada con una treintena de ciudades.

Un momento del discurso de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, este miércoles. / Jaime Galindo

Como suele ser habitual en esta cita anual, la alcaldesa aprovechó para anunciar reformas e inversiones en calles y equipamientos de la ciudad. En la lista se mezclaron algunas nuevas promesas con otras que llevan tiempo coleando. Por ejemplo, la alcaldesa anunció una Operación Plazas para reformar las plazas Tauste, Rebolería y San Agustín en La Magdalena y la de Lolita Parra en Oliver. La remodelación de las tres primeras ya la anunció la regidora en una rueda de prensa en el Centro de Historias hace un año y medio y la cuarta fue una promesa de Azcón en el debate de estado de la ciudad de 2021, hace cinco años. Habrá que ver si en esta ocasión llegan las máquinas.

También hizo mención la regidora a la construcción de los centros cívicos de Parque Venecia y Parque Goya. Este último es un edificio que se prometió ya la anterior campaña electoral y al que el PP ha llegado a poner fecha de inauguración, sin que todavía se haya puesto un ladrillo. La alcaldesa también avanzó, como ya hiciera hace justo un año, en el debate del estado de la ciudad de 2025, la reforma de los paseos de Pamplona y María Agustín y de las calles Santander, Francisco Vitoria, María Lostal, San Blas y de la avenida San José, si bien hasta la fecha no se ha hecho público ningún avance al respecto. Sí que ha habido progresos con respecto a la puesta a punto del puente de Hierro, una intervención que también se había prometido ya pero sobre la que Chueca dio nuevos de talles: se volverá a pintar y se incluirá vegetación.

La lista de anuncios

Pero en esta primera sesión del debate del estado de la ciudad también hubo promesas nuevas y proyectos que hasta ahora no se habían desvelado y que, por fuerza, se tendrán que ejecutar en el próximo mandato. Entre todos ellos destacó una inversión de 17 millones de euros para acondicionar el Canal Imperial y sus riberas en el tramo comprendido entre la avenida San José y el colegio de Santa Ana. Asimismo, Chueca desveló la inversión prevista en la reforma de los parques Castillo Palomar, de La Paz y del Agua. Serán 500.000, 2.100.000 y 1.000.000 de euros, respectivamente. En la tercera de estas zonas verdes se utilizarán las parcelas ya vacías de la antigua hípica y las instalaciones multiaventura para crear un bosque de cerezos.

Y en los Pinares de Venecia, motivo de lucha de los vecinos de Torrero, la alcaldesa anunció una inversión de 4 millones en la próxima década para repoblar los claros con especies autóctonas y corregir la erosión de las laderas.

Otros anuncios de la política conservadora fueron la creación en el antiguo cuartel de Palafox del Conservatorio Municipal Profesional de Música de Zaragoza, la compra por parte de la sociedad Los Tranvías de Zaragoza de dos nuevos convoyes para la línea 1 y la creación de un mercado mensual de flores y mascotas en la plaza José María Forqué para revitalizar el entorno de Zamoray-Pignatelli.

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Toda esta sarta de anuncios las ha hecho Chueca en un discurso en el que, como viene siendo habirtual, también ha azuzado al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, un ejecutivo que, según recordó la popular, no convoca un debate del estado de la nación desde 2022. Citando al aragonés Gabriel Cisneros, padre de la Carta Magna, la alcaldesa afirmó que «fuera de la Constitución solo hay barbarie» para después agradecer a Vox su apoyo durante todos estos años. Las cartas están echadas y la partida ha comenzado. Quedan 10 meses para votar y Chueca ha marcado la jugada.