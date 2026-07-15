Las claves del accidentado contrato de la zona azul y naranja de Zaragoza: demoras, recursos y paralización

La paralización por parte del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) del procedimiento para adjudicar el contrato de la zona azul y naranja de Zaragoza es el último revés a un proceso que ha encadenado prórrogas, retrasos y recursos varios.

La última paralización vuelve a dejar en el aire la fecha en la que podrá implantarse y será el mismo TACPA el que resuelva, en un plazo estimado, si el proceso debe seguir adelante o no después de atender la petición de la UTE formada por Eysa y MLN, que alertó de que la UTE formada por Indigo Park y Valoriza Servicios Medioambientales no cumplían con los requisitos necesarios. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

El proceso ha sido farragoso. En julio de 2023, el Ayuntamiento acordó prolongar excepcionalmente el contrato entonces vigente por razones de interés público hasta el 5 de agosto de 2025, mientras se preparaban el nuevo reglamento, los estudios económicos y la futura licitación. Fue en noviembre de 2024 cuando el pleno dio el visto bueno definitivo al reglamento, que establecía la distribución de las plazas, los horarios y las bonificaciones que debía incorporar el nuevo contrato.

La licitación del contrato se aprobó en julio de 2025 por más de 97 millones de euros y el expediente se publicó el 5 de agosto de 2025. Esto supuso, por tanto, que el contrato anterior prolongado alcanzara su fecha tope sin que el sustituto estuviera todavía adjudicado.

Cuatro empresas presentaron ofertas

Al contrato de adjudicación se presentaron un total de cuatro ofertas, detrás de las cuales había hasta seis empresas, ya que algunas de ellas optaron formando una unión temporal de empresas (UTE). Entre ellas estaban dos de las compañías más fuertes del país en la gestión de este tipo de contratos de aparcamientos, como son Dornier y Setex Aparki, con contratos en toda España relacionados con el estacionamiento regulado y parkings públicos y privados.

Coches aparcados en la zona azul de la calle Doctor Cerrada. | MIGUEL ÁNGEL GRACIA / EL PERIÓDICO

La otra oferta fue la de Indigo Park España, firma con otros negocios y concesiones presentes en Zaragoza, pero también en otras ciudades del país, que a este concurso público se presentó formando UTE con la empresa Valoriza Servicios Ambientales. Por último, otra de las pujas fue la presentada por la UTE de Estacionamientos y Servicios (EYSA) y Construcciones Mariano López Navarro.

Una de las empresas, excluida

En febrero de este 2026 saltó la sorpresa en este concurso público cuando la oferta mejor valorada técnicamente y la más barata de las recibidas, la de la UTE formada por Índigo Park y Valoriza, fue analizada por la mesa de contratación municipal porque, con una rebaja del precio del 46%, podría estar incurriendo en "baja temeraria" y con ello provocar su exclusión.

En paralelo a ello, se excluyó de forma definitiva la oferta de Setex Aparki por un error suyo como fue haber presentado el informe económico financiero de su propuesta en formato excel, en papel, y no en un pdf firmado como se le pedía en los pliegos. En febrero, la empresa interpuso un recurso especial ante el TACPA, que acordó suspender cautelarmente el procedimiento de la zona azul y naranja de Zaragoza.

Esta fue la primera paralización formal del concurso. El expediente quedó detenido cuando ya acumulaba retrasos respecto a las previsiones municipales iniciales. Finalmente, en marzo de este año el Ayuntamiento de Zaragoza volvió a tener vía libre para la adjudicación después de que el TACPA le diera la razón y se excluyera a las empresas afectadas.

Varios coches aparcados en la zona azul de Zaragoza, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Finalmente, serán dos las empresas que se disputarán uno de los contratos más importantes del consistorio después de que el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón (TCPA) haya ratificado la decisión del consistorio de excluir a una de las compañías por no cumplir con los requisitos exigidos. Finalmente, el Gobierno de Zaragoza adjudicó el contrato a la unión temporal de empresas formada por Indigo Park España y Valoriza Servicios Medioambientales con una rebaja del 46,06% en los precios unitarios.

La historia no terminó aquí porque la UTE formada por Eysa y MLN, que quedó como segunda puja mejor valorada, recurrió ante el TACPA porque, según su argumento, a la UTE a la que se le iba a adjudicar la explotación no cumplía con los requisitos necesarios. Su petición ha sido atendida por el TACPA, que ha paralizado el proceso de nuevo hasta nuevo aviso.