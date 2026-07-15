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Las claves de la nueva sede de Tráfico en Ranillas: más espacio para los exámenes de conducir y ayuda para los trámites en línea

El futuro edificio de la Jefatura Provincial de Tráfico en la capital aragonesa mejora la atención al público e incrementa la capacidad para exámenes hasta 6.300 mensuales

Visita a las futuras instalaciones de Tráfico en el recinto de la Expo, en Zaragoza.

Visita a las futuras instalaciones de Tráfico en el recinto de la Expo, en Zaragoza. / Laura Trives

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David Chic

David Chic

Zaragoza

Adiós a la vieja y anticuada sede de Tráfico en Zaragoza en Vía Univérsitas. La nueva sede de la Jefatura Provincial, ubicada en los antiguos terrenos de la Expo en Ranillas y previsiblemente en uso a partir de otoño, se presenta como una instalación "moderna adecuada a los tiempos actuales" y adaptada plenamente a las personas con movilidad reducida. Este proyecto ha supuesto una inversión de 1.700.000 euros para acondicionar unos 2.500 metros cuadrados, logrando un diseño compacto que unifica en un mismo edificio a todo el personal de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Entre sus principales novedades y servicios, la sede contará con un área de atención al público con acceso independiente que combina la presencialidad con el asesoramiento ante los trámites digitales. En la sala principal se dispondrá de puestos de atención directa con funcionarios en mesa y mostradores para gestiones rápidas, como el pago de tasas. Al mismo tiempo, se fomentará que los ciudadanos realicen sus trámites en la sede electrónica de la DGT mediante mesas equipadas con ordenadores. Aunque eso sí, la intención es que los funcionarios puedan orientar a los ciudadanos que tengan dificultades. El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha avanzado que incluso se les podrá "expedir in situ" un certificado electrónico para que puedan operar de forma telemática si fuera necesario.

Las nuevas dependencias albergarán también salas de reuniones y de formación interna en la planta superior. Además, destaca la ampliación de la zona de exámenes para las personas que necesiten sacarse permisos de conducir, que incrementa su capacidad hasta los 45 puestos, mejorando sustancialmente las condiciones de la jefatura anterior en Vía Universitas. Con esta mejora, el centro estará preparado para superar los 6.300 exámenes mensuales, lo que agilizará los tiempos de espera de los aspirantes.

Por último, la sede dispondrá de un salón de actos independiente con servicio de streaming para celebrar charlas, conferencias o entregas de premios sin interferir con la actividad administrativa del edificio. De cara a las medidas de seguridad, debido a que desde este espacio se controla la vigilancia del tráfico de todo el valle del Ebro, en el nuevo espacio se contempla la instalación de un grupo electrógeno de respaldo para la Jefatura Provincial y el Centro de Gestión, así como un espacio adaptado para el estacionamiento de bicicletas y vehículos de movilidad personal del personal de la jefatura.

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El traslado de los funcionarios se realizará de forma paulatina a partir de septiembre para asegurar la continuidad del servicio, estimándose que la jefatura esté 100% operativa a finales de otoño o principios de invierno.

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