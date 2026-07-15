La concejal tránsfuga le pide "más esfuerzo" a Natalia Chueca: "Le falta autocrítica"

La concejal que este año ha tomado posesión en el Ayuntamiento de Zaragoza como independiente, Marisa Gaspar, ha pedido "más esfuerzo" a la alcaldesa Natalia Chueca en el debate sobre el estado de la ciudad. "Al gobierno municipal le falta autocrítica", ha indicado al poner en duda su podrá rematar los grandes proyectos anunciados. Por eso ha pedido impulsar planes de vivienda, trabajar contra el problema de las personas sin hogar o apostar planes para la rehabilitación de los barrios consolidados. También ha pedido equipamientos para los distritos que están en pleno crecimiento.

La situación de Mercazaragoza ha sido otro de los toques de atención. "Tienen que sentarse y encontrar soluciones", ha pedido. Una lista de tareas que ha extendido al resto de proyectos enquistados. Así, ha dicho que por el momento los zaragozanos cuentan con "un parque de atracciones cerrado durante el verano, con una plantilla en el aire", una ciudad del cine en Giesa "con unas licitaciones dudosas y un futuro incierto" y un nuevo estadio que iba a costar cero euros a los zaragozanos y que va "camino de 180" millones, además de un informe "muy crítico" de la Cámara de Cuentas.

En materia de urbanismo ha pedido que se "humanice y reverdezca" la plaza del Pilar y ha advertido, ante el año electoral que se avecina, que o se pierda de vista el bienestar de los zaragozanos, el crecimiento de la ciudad y la convivencia pacífica.

En su intervención, Gaspar ha reclamado cerrar la cicatriz del teatro Fleta, pidiendo recuperar el prestigio internacional en materia cultural, sobre todo recuperando el concurso internacional de canto Monserrat Caballé. También ha pedido acercar a los niños al teatro o al auditorio.