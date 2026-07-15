Después del Huerva llegará el turno del Canal Imperial: Natalia Chueca promete 17 millones para adecuar sus riberas
El proyecto, que abarcará desde la avenida de San José hasta el Colegio Santa Ana, transformará la infraestructura en un nuevo espacio público de referencia
El Ayuntamiento de Zaragoza se encuentra inmerso en la transformación de las riberas del río Huerva para reintegrarlo en la ciudad. Este proyecto, financiado con fondos europeos, autonómicos y municipales, busca que este cauce de agua deje de ser una brecha en una ciudad que hasta ahora le había dado la espalda a su segundo río. Las obras van en plazo y acabarán en los própximos meses, pero la alcaldesa ya se ha marcado su propio objetivo: el Canal Imperial.
Natalia Chueca ha anunciado en el debate del estado de la ciudad que los técnicos municipales trabajan ya en la redacción del proyecto de renovación de las riberas del Huerva. "Se renovará integralmente esta infraestructura entre la avenida de San José y el colegio de Santa Ana, a su paso por los barrios de San José, La Paz y El Cabezo Cortado. Vamos a intervenir en 93.163 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados más que en el río Huerva. Invertiremos 17 millones de euros para mejorar la movilidad peatonal y ciclista, plantar árboles, incorporar zonas de juegos infantiles y mejoraremos la iluminación", ha explicado la regidora durante su intervención, plagada de anuncios.
La intervención proyectada, según han explicado después el Gobierno municipal en una nota de prensa, "abarcará un extenso y estratégico tramo urbano". En cifras concretas, esta actuación integral se desarrollará a lo largo de un recorrido lineal aproximado de 1.160 metros, lo que supondrá una intervención directa sobre una gran superficie total de 93.163 metros cuadrados. Esta considerable envergadura permitirá la recuperación y el acondicionamiento de la margen izquierda del Canal Imperial, convirtiéndola en un nuevo espacio público que tendrá una incidencia muy positiva y directa en la vertebración y la calidad de vida de los vecinos de los barrios de San José y La Paz, así como en la zona en expansión del Cabezo Cortado.
Asimismo, la iniciativa contempla la plantación de nuevo arbolado, la incorporación de modernas zonas de juegos infantiles y la renovación completa del sistema de iluminación, lo que garantizará un uso del espacio más amable a cualquier hora del día. Todas estas actuaciones visibles para el ciudadano se complementarán con profundos trabajos subterráneos y estructurales, incluyendo la implantación de una nueva infraestructura verde, mejoras en la pavimentación, movimientos de tierras, saneamiento, abastecimiento de agua y la instalación de renovado mobiliario urbano.
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