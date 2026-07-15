La empresa In-Power Electric invertirá en Zaragoza 10 millones en una fábrica en la que trabajarán 120 personas
Así lo ha anunciado la alcaldesa, Natalia Chueca, durante el debate del estado de la ciudad
La empresa In-Power Electric invertirá 10 millones de euros para abrir una planta de construcción de sistemas de conversión de potencia en Zaragoza. Lo ha anunciado la alcaldesa, Natalia Chueca, en la primera parte de su discurso con el que se abre el debate del estado de la ciudad. Según ha desvelado la regidora, este mismo martes por la tarde ella misma estuvo reunida con los responsables de esta compañía, quienes le confirmaron su desembarco en la capital aragonesa.
Este ha sido uno de los primeros anuncios de la regidora en la primera sesión del último debate del estado de la ciudad del mandato. Será en el primer trimestre de 2027, en apenas medio año, cuando cuando este proyecto vea la luz después de "meses de negociaciones", ha desvelado la regidora. La capacidad de esta planta será de 6 GW hora al año. "Con este paso garantizamos que los diferentes que los diferentes componentes necesarios para la fabricación de los acumuladores de energía se producirán en Zaragoza para proveer a los mercados europeos, norte de África y Sudamérica. De esta manera, la capital aragonesa se va a convertir en el hub europeo de la energía del futuro.
La alcaldesa ha hecho este anuncio recordando otras inversiones que han cuajado en los últimos años y que van a cambiar "el horizonte económico de nuestra ciudad", como Diamond Foundry, CATL, Amazon Web Services, Microsoft e Inditex.
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