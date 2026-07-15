Eva Torres (Vox) le pone deberes a Natalia Chueca: "Aproveche los meses que quedan de legislatura para cerrar frentes: aparque el atril, las flores y las luces"

"Vox no practica el bloqueo por sistema, pero no vamos a renunciar a nuestro trabajo de fiscalización o a exigir responsabilidades". La portavoz de la ultraderecha en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, se ha mostrado crítica en su intervención en el debate sobre el estado de la ciudad con la gestión del día a día de la alcaldesa de Natalia Chueca. "La ciudad que nos vende no es la que conocen los vecinos, con gente esperando autobuses o atrapada en atascos, o con personas que temen ver sus pisos ocupados", ha dicho.

Torres ha pedido "zonas de sombra y respuestas rápidas de la Policía Local" al considerar que la legislatura debería estar resolviendo los problemas cotidianos de los ciudadanos, concediendo únicamente que se está realizando "una gestión más aseada" que en las legislaturas de izquierdas. "No están apostando por los cambios de calado que se necesitan", ha insistido.

Para la portavoz de Vox se está realizando seguidismo a las políticas de izquierda en asuntos como la zona de bajas emisiones o al mantener "chiringuitos" al mismo tiempo que hacen crecer la estructura municipal a pesar de que en su opinión "los ciudadanos reclaman mejores servicios y una administración eficiente".

En materia de movilidad ha criticado que falta "un proyecto de ciudad" al considerar que Chueca no es capaz de "afrontar las decisiones necesarias para disponer de un sistema moderno, eficiente y preparado para el futuro". Además ha afirmado que las reformas emprendidas "reducen carriles, eliminan aparcamientos y árboles maduros, cortan vías sin coordinación y ejecutan demasiadas obras al mismo tiempo". Además ha ironizado al señalar que no existe "nada más antiecológico que obligar a los vehículos a dar vueltas buscando aparcamiento o recorre trayectos más largos". Vox en este sentido propone construir más plazas de estacionamiento en todos los barrios.

La portavoz ultra también ha afirmado que la criminalidad ha aumentado en toda Zaragoza. Por ese motivo ha dibujado un panorama de absoluta inseguridad. "Nuestros jóvenes padecen agresiones en fiestas, con altercados, machetazos, ocupaciones ilegales y problemas ligados a una inmigración ilegal descontrolada en determinados barrios", ha afirmado. En el discurso ha llegado a reclamar "la prioridad nacional" a la hora de acceder a ayudas y bonos sociales.

La gestión de la Romareda también ha supuesto un toque de atención a la gestión del equipo de Natalia Chueca. "La ciudad está demostrando su compromiso con el equipo y es legítimo exigir que el Real Zaragoza demuestre el mismo compromiso", ha indicado. Demás ha recordado que mientras se está levantando el nuevo campo de fútbol el resto de instalaciones "necesitan mantenimiento". Ha citado, por ejemplo, la piscina del barrio de Torrrero o las goteras en el pabellón de Valdefierro.

Manteniendo el apoyo, el discurso crítico con la alcaldesa se ha cerrado con una advertencia. "Señora alcaldesa, aproveche los meses que quedan de legislatura para cerrar frentes: aparque el atril, las flores y las luces", ha dicho.