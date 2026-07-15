¿Línea 2 del tranvía en Zaragoza? Natalia Chueca encarga un estudio para unir el eje este-oeste de la ciudad

¿Sorpresa? La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha utilizado su intervención durante el debate del estado de la ciudad, el último antes de que los vecinos de la capital aragonesa acudan a las urnas, para consolidar un giro estratégico con respecto a la postura marcada históricamente por su partido, el PP. Y es que en su discurso, el que es el más importante de todo el año de la regidora, no ha descartado, una vez más, una segunda línea del tranvía, con un cambio con respecto a lo que había dicho hasta ahora: podría unir el eje este-oeste de la ciudad, al igual que la línea 2 que llegó a proyectarse y que nunca se ejecutó.

Por partes. Hasta ahora, la regidora había marcado una importante diferencia con respecto a los anteriores dirigentes populares. Según sus propias palabras, el Gobierno municipal del PP no se cerraba a construir una segunda línea del tranvía si la ciudad seguía creciendo y se demostraba como la mejor opción frente a autobuses y otros sistemas de movilidad de alta capacidad. Eso sí, Chueca había dejado claro que, de hacerse, esa línea 2, no sería la segunda línea que planteó la izquierda y que llegó a definirse sobre un mapa uniendo Los Enlaces, al oeste, con los barrios de San José y Las Fuentes, al este.

En la última entrevista con este periódico, la regidora insistió en esta misma línea: no se cerraba a construir una línea 2, pero esta no iba a pasar por el paseo María Agustín y el paseo Pamplona. Pero lo que ha declarado este miércoles durante su discurso introduce nuevos matices en unos planes que Chueca perfila y desvela ahora, a 10 meses de las elecciones, pero que en caso de ejecutarse lo harán en el medio y largo plazo.

"La ciudad de los 800.000 habitantes y los nuevos desarrollos en el sur, este y oeste de la ciudad exige planificación a medio plazo. Quiero que los pasos que demos sean firmes y sé que cuento con el compromiso del Gobierno de Aragón. Les anuncio que vamos a contratar a la Universidad de Zaragoza el estudio para definir los futuros corredores de transporte público de alta capacidad. Tanto la ampliación hacia Arcosur como el eje este-oeste entre el barrio de Delicias y San José. "Zaragoza necesita certezas y no promesas vacías, esta colaboración con la universidad nos enseñará el camino a seguir con garantías técnicas y económicas", ha declarado la alcaldesa.

Dos nuevos tranvías

¿Qué significa esto? Pues que, de nuevo, el ayuntamiento encargará un estudio (otro que se une a los ya realizados en el pasado) para definir cuáles son las mejores posibilidades para conectar el este con el oeste de la ciudad. Esto implica que Chueca abre ya la puerta de par en par a esa segunda línea tan reclamada por la ciudadanía pero sin arriesgarse a prometer nada: dice sin decir, lo que le vendrá muy bien de cara a los próximos comicios.

Según ha explicado el Gobierno municipal después en una nota de prensa, el estudio de la Universidad de Zaragoza tendrá una duración prevista de entre cuatro y cinco meses y será desarrollado por el Grupo de Investigación en Transporte y Logística (GITEL) del campus público aragonés. La investigación partirá del análisis de la situación actual de la movilidad en la capital aragonesa "y de los principales retos derivados del crecimiento urbano, la necesidad de mejorar la conectividad entre distintos barrios y la integración con otros modos de transporte", han explicado fuentes del equipo de Natalia Chueca.

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Asimismo, la alcaldesa ha anunciado durante el debate del estado de la ciudad que el ayuntamiento ha logrado que la Sociedad de Los Tranvías proceda a la adquisición de dos nuevas unidades que llegarán a Zaragoza en 2028. La línea 1 sigue siendo la que más viajeros tiene de toda España y sigue creciendo, con más de 100.000 validaciones registradas cada día. "Con estas dos serán cuatro las nuevas unidades incorporadas al servicio en los últimos años, lo que aumentará un 20% la capacidad para el transporte de viajeros", ha avanzado la regidora.