Una nueva comisaría en Delicias y más plazas en el albergue: Chueca define un nuevo plan de seguridad y servicios sociales

La seguridad y los servicios sociales han ido de la mano en el debate sobre el estado de la ciudad de Zaragoza de este miércoles. La alcaldesa Natalia Chueca ha anunciado un fortalecimiento de la Policía Local destacando la incorporación de 400 agentes a lo largo de la legislatura. Además ha prometido un cuartel de cercanía para el barrio de las Delicias, un distrito en el que se ampliará la videovigilancia, con cámaras operativas antes de que se acabe el año.

En este contexto ha defendido la necesidad de la polémica ordenanza cívica que se quiere aprobar este mes de julio. "Zaragoza no está dispuesta a aceptar comportamientos que deterioran la convivencia, generan inseguridad o degradan nuestros espacios públicos", ha dicho.

Además, ha pedido "no dejar a nadie atrás" a la hora de anunciar una batería de medidas destinadas a que Zaragoza se mantenga como la segunda ciudad con mayor calidad de vida de España. Además de un nuevo cheque bebé, ha destacado que se han reforzado las plantillas de los servicios sociales que alcanzan los 224 trabajadores.

Chueca ha anunciado que se ampliarán las plazas para mujeres en el albergue municipal. Ha dicho que se añadirán 12 a las 55 plazas y que se abrirán cuatro pisos al tiempo que se amplían los programas de inclusión sociolaboral para personas sin hogar, con especial atención a los jóvenes.

En su intervención también ha anunciado un contrato del servicio de ayuda a domicilio por más de 30 millones de euros, un 27% más que el año anterior. En el ámbito de las ayudas a la tercera edad ha destacado que la ciudad cuenta ya con 32 centros de convivencia y cerca de 78.000 socios, lo que supone un incremento de 8.600 en el último año y abarca a más del 42% de los mayores de 65 años.

Chueca ha recordado que recientemente se han puesto en marcha y proyectado diversas mejoras en los centros de mayores de varios distritos de la ciudad: por un lado, en La Almozara se acaba de inaugurar la ampliación de su centro de convivencia tras una obra ambiciosa que ya disfrutan los vecinos, mientras que en Delicias ya ha salido a licitación el proyecto para ampliar el suyo mediante la reforma del antiguo restaurante del Mercado del Pescado, lo que dotará de mejores espacios a esta poblada zona. Además, en Las Fuentes se está preparando el proyecto para ampliar las instalaciones destinadas a los mayores en el recinto del antiguo Matadero respondiendo a una histórica petición vecinal. Y en Torrero Chueca ha ratificado "el compromiso firme" de ubicar un nuevo centro de mayores en la antigua cárcel a pesar de que acoge el centro social okupado Kike Mur y que la iniciativa cuenta con un amplio rechazo vecinal.