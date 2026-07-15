DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD
Este es el puente de Zaragoza que se someterá a un lavado de cara integral: tendrá bancos y elementos vegetales
La mejora de la infraestructura sobre el Ebro se suma a los proyectos de remodelación de nuevas calles y avenidas
El puente de Hierro de Zaragoza presenta en este momento un aspecto descuidado y sucio. Una realidad que se ha colado en el debate sobre el estado de la ciudad que se está celebrando este miércoles. Así la alcaldesa Natalia Chueca ha dicho que presenta "un grado de degradación que no merece" a la hora de avanzar un plan para recuperar su importancia ciudadana y patrimonial.
La estructura levantada en 1895 volverá a ser pintada, pero también se dotará de elementos vegetales y nuevos bancos. "Queremos que no solo sea un lugar de paso, sino un lugar de disfrute para los zaragozanos", ha indicado ante los espectadores del salón de plenos.
Esta mejora en este eje ciudadano es una de las novedades dentro de los proyectos que buscan seguir cambiando el aspecto de las calles y avenidas de la capital aragonesa. De hecho, Chueca ha avanzado actuaciones en nuevos ejes como son la calle Santander, Francisco de Vitorio, María Lostal, la avenida de San José y los paseos de María Agustín y Pamplona. Esto supondrá completar un ciclo de obras que complete los proyectos ya iniciados.
Por otro lado, Chueca ha recordado que desde enero de 2023 se han invertido más de 42 millones de euros en 332 actuaciones de mejora de la accesibilidad, renovación de aceras y actualización de las redes de abastecimiento repartidas por toda la ciudad. "Los datos vuelven a hablar por sí solos", ha expresado.
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