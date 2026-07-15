Las reacciones al debate del estado de la ciudad: Lola Ranera (PSOE) acusa a a alcaldesa de no pisar la calle y de favorecer el caos en la movilidad

Vivienda inaccesible, suciedad, tala de árboles, descontrol con el transporte público y falta de servicios. Este es el resumen de la vida cotidiana en Zaragoza según la portavoz del PSOE, Lola Ranera. La socialista ha considerado que el discurso pronunciado por la alcaldesa Natalia Chueca para iniciar el debate del estado de la ciudad no ha estado a altura. "Tiene que dar la cara cuando hay problemas", ha asegurado. En su opinión la labor de la regidora no ha servido para mejora la calidad de vida de la gente en su tres años al no proteger "lo que es de todos".

"Gobernar es pisar la calle y escuchar a los vecinos", ha manifestado a la hora de denunciar que la ciudad se ha convertido "en un parque temático" en el que los ciudadanos y el patrimonio "no forman parte de las prioridades". Ranera ha pedido "progreso e igualdad" y un equipo de gobierno "que escuche más y se haga menos fotos", para zanjar afirmando que Chueca ha "fracasado como alcaldesa".

La socialista ha sido especialmente vehemente a la hora de criticar la política de vivienda, sobre todo al entender que se está impulsando "un urbanismo a la carta" que busca favorecer el interés privado sobre el interés general. "Hace de Zaragoza una ciudad a a carta para los fondos buitre", ha dicho. En concreto, ha lamentado que se renuncie a suelos de equipamiento vecinal para promover vivienda en la que acaban ganado los especuladores.

Como ejemplo ha criticado que en su declaración de bienes la alcaldesa refleje cinco viviendas en propiedad, una cantidad muy por encima de la media. "Por eso usted no va a entender nunca este problema en los barrios", ha dicho. "Solo apuesta por fanfarrias y eventos efímeros mientras se favorece a los de siempre", ha incidido.

En el aspecto de la movilidad ha lamentado que "con el mayor presupuesto de la historia" todavía no se haya emprendido una segunda línea del tranvía. "Ahora que se acerca otra campaña anuncia una posible línea de alta capacidad, pero realmente hay que ser valientes y poner en marcha proyectos estratégicos", ha indicado.

En este sentido también ha denunciado las esperas de 40 minutos y la degradación del servicio a pesar de que ha subido el precio todos los años. "Estamos ante un verdadero caos circulatorio", ha indicado.

Ranera ha incidido en el coste del nuevo campo de fútbol, un proyecto sobre el que Chueca ha pasado de puntillas, y ha considerado que el desastre deportivo del Real Zaragoza acabará teniendo consecuencias, elevando el dinero público que puede acabar garantizando la conclusión del proyecto. "Un proyecto de semejante calado no puede levantarse desde la opacidad", ha dicho al pedir que la oposición debe estar representada en la sociedad.

Ranera ha abordado igualmente "la chapuza" del parque de atracciones al denunciar que por primera vez en 50 años está cerrado. Y ha recordado que el proyecto de Giesa se ha terminado adjudicando a dedo. Así como "la broma" de la zona termal de Ranillas, un conflicto que puede acabar salpicando a toda la corporación municipal. Y también la paralización de la zona azul y naranja en la ciudad. "Ante tanto oscurantismo y amiguismo iremos a los tribunales", ha amenazado.