El refugio de Elena Rivera (33 años) en Zaragoza: un barrio familiar, vecinos de toda la vida y un edificio histórico

Elena Rivera acaba de disfrutar de uno de los momentos más especiales de su vida. La actriz zaragozana que saltó a la fama al interpretar el papel de Karina en Cuéntame cómo pasó ha celebrado este pasado fin de semana su boda con David Redondo, su pareja desde hace 15 años. La mítica serie de RTVE finalizó hace ya tres años, tras 23 temporadas en emisión siguiendo la andadura de la familia Alcántara.

La ceremonia, que tuvo lugar en Madrid, reunió a familiares, amigos y numerosos rostros conocidos en una jornada marcada por la emoción, la elegancia y una gran celebración posterior. A sus 33 años, la zaragozana compagina una sólida carrera en la ficción, desde Alba, pasando por Sequía o Perdiendo el juicio, con una vida personal muy discreta y más ligada a sus raíces que al ruido mediático de la alfombra roja.

La actriz Elena Rivera en los premios Cygnus / EFE / VÍCTOR LERENA

Elena Rivera o Ricardo Gómez son algunos de los actores que han estado presentes en muchas televisiones de familias españolas durante décadas marcando a varias generaciones. A pesar del éxito de la serie, la zaragozana se ha mostrado en contra de realizar un retorno de la serie, ya sea un homenaje u otro tipo de contenido audiovisual. "Creo que revivir algo tan redondo, que fue un final tan perfecto, es un poco cargarse el legado de la serie. Es como... no lo toques. Esa es mi opinión", afirmó en el pódcast Vaya Vaina.

Creo que revivir algo tan redondo, que fue un final tan perfecto, es un poco cargarse el legado de la serie

Por otro lado, Elena Rivera también rememoró cómo fue su infancia como niña-actriz y sus viajes desde Zaragoza a Madrid para grabar los capítulos de la serie. "Se metían todas las grabaciones en apenas un día a la semana para no perder mucha clase. En mi casa siempre me lo han inculcado como un hobby más. Me he perdido pocas cosas de mi infancia, ni cumpleaños, ni fin de curso. Tuve que echar mucho más tiempo y me supe organizar, no siento que tuve esa infancia de que me perdí cosas".

Compaginar los estudios con su trabajo como actriz

La actriz aragonesa estudió durante toda su infancia y adolescencia en el colegio Santo Domingo de Silos, situado en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. "A algún compañero sí que le llamaba la atención. Algún examen me lo perdía, aunque estaban todos los profesores avisados para pasarme a otra clase a realizarlo o directamente me lo cambiaban de día. Me lo trabajaba todo igual. Me salía una cosa de orgullo de hacer más que el resto para que si un día falto no me vengan diciendo que me lo facilitan", analiza.

La actriz zaragozana Elena Rivera recibió el premio Augusto Talento con Futuro. | FOTOS: MIGUEL ÁNGEL GRACIA / alberto arilla

Aunque por trabajo reside en la capital de España, en concreto en un piso luminoso en el centro con vistas a un jardín privado con piscina y una decoración muy cuidada, su refugio emocional está a más de 300 kilómetros, en la ciudad donde nació el 29 de agosto de 1992. Zaragoza no es solo un lugar al que escaparse de vez en cuando, sino la ciudad que reivindica en entrevistas y en redes sociales, donde presume de las Fiestas del Pilar y de ese carácter cercano que le vio crecer en un barrio familiar, el del Actur, al otro lado del río, lejos de las zonas más aspiracionales como Romareda o Casablanca.

Actur, el barrio zaragozano donde creció Elena Rivera

Situado en la margen izquierda del Ebro, el Actur es uno de los barrios más jóvenes y, al mismo tiempo, más populares de Zaragoza. Muchos zaragozanos, como Elena Rivera, han vivido, estudiado o trabajado allí, han paseado por sus centros comerciales o han disfrutado de sus zonas verdes. Nació en los años 70 como una gran operación urbanística para dar respuesta a la falta de vivienda, levantando bloques de pisos sobre antiguos campos de cultivo y conectándolo con el resto de la ciudad a través del Puente de Santiago.

La actriz Elena Rivera en una entrevista con EFE / EFE

Con el tiempo, el barrio ha ido sumando iconos: el histórico edificio Kasan y su pasaje comercial, el centro comercial GranCasa con sus cines, la huella de la Expo 2008 y equipamientos como el campus universitario Río Ebro o las instalaciones deportivas y de ocio que lo llenan de vida a diario. Hoy el Actur es una zona muy bien comunicada por autobús y tranvía, con un fuerte tejido comercial y un ambiente familiar que explica por qué quienes crecieron allí, como Elena Rivera, lo siguen señalando como su gran refugio emocional.

Noticias relacionadas

Con su mezcla de bloques residenciales, zonas verdes y vida de barrio, es el escenario en el que se crió Elena Rivera, rodeada de un ambiente tranquilo que ella misma ha señalado como clave en su manera de entender la fama. Esa normalidad de origen es la que sigue buscando cada vez que regresa a Zaragoza, donde aún conserva vínculos familiares y una rutina muy distinta a la de los rodajes.