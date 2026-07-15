La renovación de calles y avenidas en Zaragoza se extiende a las plazas: Chueca avanza espacios verdes en la Magdalena y Oliver

Las obras en las calles y avenidas de Zaragoza son las actuaciones más visibles en materia de urbanismo en la capital aragonesa. La alcaldesa Natalia Chueca ha avanzado siguiendo esta línea un "plan de plazas" que tendrá su punto de partida en tres espacios de La Magdalena, pero que tendrá continuidad en otros barrios, como Oliver.

Durante el debate del estado de la ciudad, en el que ha apostado por la rehabilitación de barrios como el Gancho, ha explicado que se va a intervenir, en plazas como "Tauste, donde el suelo se está hundiendo; la plaza Rebolería, muy transitada por los vecinos que tienen allí su centro de salud; y la plaza San Agustín, junto al Centro de Historias". El objetivo es "actualizar y reverdecer" estos espacios para potenciar su uso como lugar de encuentro y esparcimiento ciudadano.

Este plan, que tiene un presupuesto previsto de casi 900.000 euros, incluye también la actualización del proyecto de remodelación de la plaza Lolita Parra, en el barrio Oliver. En este caso, se tratará de recuperar este espacio público y adaptarlo a las necesidades actuales de los vecinos, mejorando tanto su funcionalidad como su calidad urbana. La intervención permitirá transformar esta plaza en un lugar más accesible, seguro y atractivo para la convivencia ciudadana.

Chueca espera que las mejoras no provoquen polémicas entre la ciudadanía. Por eso ha indicado que se buscará respetar y mejorar el arbolado existente, tratando de garantizar la accesibilidad universal: toda la plaza se configurará como una plataforma única, eliminando barreras arquitectónicas y facilitando el desplazamiento de todas las personas, independientemente de su edad o capacidad de movilidad. La superficie de actuación alcanzará los 3.065,76 metros cuadrados, de los cuales 231,10 metros cuadrados corresponderán a la zona infantil.

La remodelación incluirá la renovación completa de los pavimentos, la sustitución de los bancos existentes por nuevos elementos de hierro fundido y madera tecnológica, la instalación de nuevas papeleras cuando resulte necesario y la ejecución de nuevos muretes perimetrales que ordenarán los distintos ámbitos de la plaza. Asimismo, la zona infantil contará con nuevos juegos adaptados a diferentes edades, pavimento de caucho y criterios de accesibilidad e inclusión, cumpliendo la normativa vigente en materia de seguridad. red de abastecimiento de agua potable, se mantendrá la fuente ornamental existente adaptándola a la nueva rasante y se incorporará una nueva toma para riego.

Sobre el barrio de El Gancho ha indicado que se han invertido más de 70 millones de euros, con cambios en la iluminación y mejora de la seguridad. En este sentido ha anunciado mejoras en la calle San Blas y que se creará un mercado mensual de flores y mascotas en la plaza José María Forqué. Esto se completará con la rehabilitación por 2,3 millones de euros de un edificio en la calle Las Armas. "Habilitaremos seis viviendas nuevas de alquiler asequible y sacaremos del olvido seis locales comerciales de la mano de entidades del tercer sector", ha anunciado.