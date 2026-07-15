Estos son los anuncios que ha hecho Natalia Chueca en el debate del estado de la ciudad
El Ayuntamiento de Zaragoza licitará tras el verano, junto al Gobierno de Aragón, el contrato para aumentar los destinos del aeropuerto de Garrapinillos
El estudio que encargará el Ayuntamiento de Zaragoza para unir el este y el oeste de la capital aragonesa a través de un medio de transporte de alta capacidad se ha llevado gran parte de la atención en el discurso de la alcaldesa de Zaragoza durante el debate del estado de la ciudad. La movilidad, unida a las promesas de seguir transformando la ciudad, van a ser los ejes del Gobierno municipal en los próximos años (si el PP repite), pero no han sido los únicos anuncios de la regidora.
Empresas. Chueca ha concretado la llegada de una nueva inversión a Zaragoza. La empresa In-Power Electric destinará 10 millones a una planta en la capital aragonesa.
Más vuelos. El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón licitarán tras el verano el contrato con el que intentarán aumentar los destinos disponibles desde el aeropuerto de Garrapinillos.
Vivienda. El consistorio va a movilizar tres solares entre Arcosur y Santa Isabel para levantar 249 viviendas de protección oficial e ingresará 7 millones con la operación.
El canal y los parques. Los técnicos municipales trabajan ya en definir un proyecto para renovar las riberas del Canal Imperial con una inversión de 17 millones. Además se ejecutarán mejoras y obras en tres parques como el de Castillo Palomar, el del Agua y el de la Paz.
Licencia exprés. El ayuntamiento agilizará los plazos para conceder licencias y agilizar la construcción y reforma de viviendas y locales.
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