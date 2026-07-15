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Vuelos a la vista: el aeropuerto de Zaragoza busca conectarse con más de 30 ciudades

El convenio con el Gobierno de Aragón, que se firmará después del verano, tendrá una duración de cinco años

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Zaragoza.

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Zaragoza. / Europa Press

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Iván Trigo

David Chic

Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado durante el debate del estado de la ciudad que, después del verano, se firmará el acuerdo de colaboración entre el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón que permitirá triplicar el número de destinos y duplicar el número de países con los que la capital aragonesa estará conectada a través de su aeropuerto.

La nueva estrategia permitirá alcanzar más de 30 ciudades y 11 países diferentes. Se trata de un convenio para cinco años que supondrá una aportación inicial de en torno a 2 millones de euros en 2027. El acuerdo permitirá licitar el contrato con el que Zaragoza aspira, incluso, a convertirse en base de alguna aerolínea. Entre los destinos en los que se está trabajando destacan ciudades como París, Venecia, Budapest, Sofía o Varsovia, además de conexiones con Sicilia.

"Un aeropuerto fuerte es más turismo y actividad para nuestros hoteles y comercios, más inversión para quienes buscan ciudades bien conectadas, y más oportunidades para que los zaragozanos viajemos sin salir de nuestra tierra. Es, en definitiva, una puerta abierta al futuro de Zaragoza", ha señalado la alcaldesa.

Récord de turistas

Esta apuesta por mejorar la conectividad aérea se enmarca en el crecimiento del turismo como uno de los grandes motores económicos de Zaragoza. En 2025, Zaragoza alcanzó un récord histórico con más de 2,2 millones de pernoctaciones, más de 1,3 millones de visitantes y un impacto económico de 660 millones de euros, manteniendo además una excelente valoración por parte de quienes visitan la ciudad.

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En este sentido, crece con fuerza el turismo de congresos, que generó 94 millones de euros en 2025. Este otoño, Zaragoza acogerá la Convención de Turespaña, un escaparate internacional que situará a la ciudad en el centro del turismo nacional e internacional. Además, en noviembre se celebrará la Primera Feria de Alcaldes de España, conocida como City360, una gran cita nacional que reunirá a administraciones públicas, empresas y expertos para presentar soluciones y servicios destinados a la gestión municipal y a la transformación de las ciudades.

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