Zaragoza en Común (ZeC): "Cuando los conflictos se repiten una y otra vez ya no es mala suerte: es incompetencia"

"Nunca se han tenido tantos recursos y se han utilizado tan poco". La portavoz de Zaragoza en Común (ZeC) Elena Tomás ha sido muy crítica con la gestión de Natalia Chueca en el debate sobre el estado de la ciudad. "El progreso de una ciudad se mide por la calidad de vida de toda la ciudadanía", ha indicado al pedir explicaciones sobre el abandono de buena parte de la población. "Su proyecto político son anuncios y nula planificación", ha zanjado.

La portavoz ha dicho que fuera de los vídeos de las redes sociales se encuentra una ciudad "muy distinta" a la imagen que vende la alcaldesa. "Los barrios siguen esperando las infraestructuras que les prometieron", ha manifestado. Así, ha dicho que se está produciendo un gran retroceso en los servicios públicos, como se ejemplifica con las casas de juventud.

En igualdad ha dicho que el área se ha convertido "en un laboratorio ideológico contra el feminismo". Para Tomás, la ciudad no está avanzando en políticas para combatir la pobreza, algo que se evidencia en el parque Bruil o en lo que ha considerado "una ordenanza cínica". En su opinión "las políticas sociales son la razón de ser de un ayuntamiento".

Otro toque de atención se ha centrado en el urbanismo. "El suelo ya no se usa para garantizar derechos puesto que lo han convertido en un negocio", ha explicado al recordar que todas las iniciativas ha recibido alegaciones, puesto que los vecinos temen la especulación que se está produciendo en esta materia.

Ha insistido en que no es necesario usar suelo público de equipamientos para generar viviendas, sobre todo en un contexto en el que no se está solucionando el problema del alquiler público. "Las familias están condenadas a esperar a que explote la burbuja sin que ustedes hayan tomado ninguna medida", ha lamentado a la hora de pedir que se aplique la ley estatal que permitiría ampliar el parque público.

Para solucionar el problema del transporte público ha reclamado mejoras en las frecuencias y sobre todo apostar por mejorar las condiciones de los trabajadores, en un contexto de caos circulatorio. Un problema que afecta tanto al tranvía como a los autobuses.

En medio de la ola de calor ha advertido de la necesidad de adaptar la ciudad "al calor extremo" y ha denunciado la tala de árboles, así como la falta de compromiso con la renaturalización. Por eso ha propuesto una empresa municipal de energías renovables en lugar de dejar los tejados de los edificios públicos en manos de empresas privadas. "Cuando una ciudad cuida a su gente, la gente también cuida de la ciudad, ha dicho.

"La Zaragoza que ustedes dejan permite hacer negocios a sus amigos pero es muy difícil crear un proyecto de vida", ha lamentado. Ha recordado que gran parte de los servicios públicos están externalizados, como el transporte público, las basuras o los parques y jardines, entre otros. "Cuando los mismos conflictos se repiten una y otra vez ya no se haba de mala suerte: se habla de incompetencia", ha dicho.