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365 Obrador consolida su presencia en Zaragoza con una nueva apertura y eleva a 34 personas su equipo en la ciudad

La compañía, perteneciente al Grupo Horreols y con más de 220 tiendas, refuerza su presencia en Zaragoza con una nueva apertura en la calle José Luis Pomarón, 17

365 Obrador cosnolida su expansión en Zaragoza con su tercera apertura.

365 Obrador cosnolida su expansión en Zaragoza con su tercera apertura. / 365 Obrador

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Paula Marco

365 Obrador consolida su presencia en Zaragoza con la apertura de su tercera tienda en la ciudad, ubicada en la calle José Luis Pomarón, 17. La compañía, perteneciente al Grupo Horreols, llegó a la capital aragonesa el pasado mes de marzo y, tras la buena acogida de sus dos primeros establecimientos, refuerza ahora su implantación en la ciudad con una nueva panadería-cafetería de proximidad. Con esta nueva apertura, ya son 34 los nuevos puestos de trabajo directos generados entre las tres tiendas en la capital aragonesa.

Con más de 220 tiendas, 365 Obrador ha consolidado un modelo de crecimiento basado en obrador propio, elaboración diaria y una propuesta de calidad accesible. Este sistema, que combina tradición panadera, control integral de la cadena de suministro y proximidad al cliente, explica la buena evolución de la compañía y su expansión hacia nuevos territorios.

La panadería 365 Obrador que ha abierto hoy sus puertas en el Paseo Sagasta de Zaragoza.

Una de las panaderías 365 Obrador de Zaragoza en su inaguración. / 365 OBRADOR

Cada tienda recibe productos elaborados por el equipo de panaderos y pasteleros con masa madre y fermentaciones lentas, garantizando frescura, trazabilidad y estándares de calidad homogéneos en toda la red. La compañía mantiene así una propuesta pensada para acompañar las rutinas cotidianas de los clientes, desde el desayuno o la pausa de café hasta la merienda o la compra diaria de pan.

La nueva tienda se sitúa en una zona residencial y administrativa consolidada, en el entorno del barrio de Las Fuentes y del corredor de Camino de las Torres. Su ubicación, próxima a servicios públicos, centros educativos, oficinas y comercios, refuerza el papel del establecimiento como punto de encuentro cotidiano para vecinos, trabajadores, estudiantes y personas que transitan diariamente por la zona.

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Con motivo de la apertura, 365 Obrador ha ofrecido un café o una barra de pan por persona durante la jornada inaugural. La acción se ha planteado como un gesto de bienvenida al nuevo entorno para acercar la marca a quienes viven, trabajan o realizan gestiones en la zona.

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