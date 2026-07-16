El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados
La capital aragonesa ha registrado una temperatura media desde el 1 de junio 3 grados por encima del promedio de los últimos 20 años y ya es el arranque estival más cálido de su historia
Comienzan a faltar los calificativos para definir el calor que está viviendo Zaragoza este verano. Lo que sí se puede decir ya a estas alturas es que no tiene precedentes y que va a camino de ser de récord. De hecho, ya ha roto algún que otro hito y está en la senda de pulverizar varios registros. De momento, ya es el inicio de verano más caluroso de la historia de la capital y los días que se han ido más allá de los 40 grados tienen pocos precedentes en 75 años, desde que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recopila diariamente los registros climáticos en el aeropuerto de Zaragoza.
Esta última es precisamente una de las grandes anomalías del pasado más reciente y del presente. Sin ir más lejos, la capital aragonesa acumula este 2026, desde el 1 de junio, inicio del verano meteorológico, 8 días en los que se ha alcanzado superado esa barrera, que en el caso del valle del Ebro permite empezar a hablar de calor extremo e implica que la Aemet activa avisos de color naranja o rojo, como ocurrió este pasado miércoles, que equivale a un riesgo moderado o ya extraordinario para las personas. Ayer, el mercurio se detuvo en la capital en los 41'7 grados.
El montante global de días a más de 40 grados puede parecer a priori una cifra exigua, pero le ha servido ya para convertir a este año en el tercer periodo estival con mayor cantidad de este tipo de jornadas, solo por detrás de 2022 y 2025 (10), pero con la salvedad de que por delante queda toda la canícula, el periodo más caluroso del año, que va del 15 de julio al 15 de agosto.
Lejos de ser datos anecdóticos, la realidad es que es una tendencia clara. Los registros históricos de la Aemet en el aeropuerto de Zaragoza arrojan que la capital ha tocado los 40 grados en 81 ocasiones desde 1951. Pues bien, la mitad de ellos se concentran entre 2022 y lo que llevamos de 2026.
En otras palabras, cinco años acaparan el mismo número de días con calor extremo que los 70 años anteriores. La desproporción es todavía mayor si tomamos como muestra la última década. Entonces, la balanza pierde el equilibrio. La cuenta sería esta: seis de cada 10 días en los que Zaragoza ha registrado 40 grados se han dado desde 2017.
Conforme vamos retrocediendo más en el calendario, la presencia de estas jornadas son más testimoniales y los años en los que despuntan las temperaturas sofocantes, como 2012 (6 días) sí son anecdóticos.
El inicio de verano más caluroso
No está siendo un verano más en Zaragoza. Según los registros entre el 1 de junio y el 15 de julio, este 2026 es el inicio de verano más caluroso de su historia (27'8 grados de media), a falta de que Aemet consolide los datos de este pasado miércoles, que en cualquier caso van a apuntalar esta tesis. Supera así por unas décimas a 2025, que era el que ostentaba el récord absoluto hasta ahora.
La temperatura media entre el 1 de junio y el 15 de julio este 2026 ha sido de 27'8 grados, récord absoluto y tres grados más que el promedio de los últimos 20 años
Estamos en realidad ante dos años consecutivos que se miran de reojo en el extremo más cálido de la serie. El promedio de este mismo periodo en los últimos 20 años ha sido de 24'4 grados, es decir, nos estamos asomando a estíos con valores absolutamente desbocados.
La capital acumula este año 24 días bajo alertas meteorológicas por altas temperaturas, de las cuales en 12 ocasiones han sido por valores previstos entre los 36 y 38 grados; una decena ante jornadas entre 38 y 41 grados y dos en previsión de tocar los 42 grados. Un techo que Zaragoza no ha llegado a alcanzar de momento. Este jueves y mañana viernes sumarán otros dos días más a ese conteo.
Las altas temperaturas son uno de los registros en los que más hacen hincapié las autoridades y expertos por su relación con el aumento de la mortalidad. En este sentido, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Ministerio de Sanidad estima en 92 las muertes atribuibles al calor durante lo que llevamos de verano en Aragón. La mayoría de ellas (70) se concentran en los periodos correspondientes a las dos olas de calor registradas hasta la fecha.
También las temperaturas mínimas están contribuyendo sobremanera a esta sensación, que es algo ya objetivo, de calor asfixiante. Este 2026 se han registrado ya 29 madrugadas que no han bajado de los 20 grados, las llamadas noches tropicales, y en dos de ellas el mercurio se quedó estancado en los 25 grados o más, pasando a denominarse noches tórridas o ecuatoriales. Además, se da la circunstancia de que este suelo térmico se da a primeras horas de la mañana.
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