El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados

Comienzan a faltar los calificativos para definir el calor que está viviendo Zaragoza este verano. Lo que sí se puede decir ya a estas alturas es que no tiene precedentes y que va a camino de ser de récord. De hecho, ya ha roto algún que otro hito y está en la senda de pulverizar varios registros. De momento, ya es el inicio de verano más caluroso de la historia de la capital y los días que se han ido más allá de los 40 grados tienen pocos precedentes en 75 años, desde que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recopila diariamente los registros climáticos en el aeropuerto de Zaragoza.

Esta última es precisamente una de las grandes anomalías del pasado más reciente y del presente. Sin ir más lejos, la capital aragonesa acumula este 2026, desde el 1 de junio, inicio del verano meteorológico, 8 días en los que se ha alcanzado superado esa barrera, que en el caso del valle del Ebro permite empezar a hablar de calor extremo e implica que la Aemet activa avisos de color naranja o rojo, como ocurrió este pasado miércoles, que equivale a un riesgo moderado o ya extraordinario para las personas. Ayer, el mercurio se detuvo en la capital en los 41'7 grados.

El montante global de días a más de 40 grados puede parecer a priori una cifra exigua, pero le ha servido ya para convertir a este año en el tercer periodo estival con mayor cantidad de este tipo de jornadas, solo por detrás de 2022 y 2025 (10), pero con la salvedad de que por delante queda toda la canícula, el periodo más caluroso del año, que va del 15 de julio al 15 de agosto.

Temperaturas extremas Días con 40 °C o más en Zaragoza Número de jornadas por año en los registros de verano de Zaragoza, Aeropuerto (1951–2026). Pulsa una barra para consultar las fechas y las máximas. 81 días con 40 °C o más en toda la serie 10 máximo anual, registrado en 2022 y 2025 8 días en 2026 hasta el 15 de julio 1 1951 1955 1960 2 1965 1 1970 1975 2 1980 2 1 1985 3 1990 1 1 1995 2000 2 1 2005 1 2 2010 1 6 3 2015 1 1 7 1 2020 1 10 7 5 10 2025 8 2026 Pulsa una barra para ver el detalle del año. Las barras grises representan años sin registros de 40 °C. El gráfico puede desplazarse horizontalmente. Detalle de 1951 1 jornada con 40 °C o más · máxima de 40,2 °C 21 de julio de 1951 40,2 °C Detalle de 1952 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1953 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1954 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1955 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1956 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1957 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1958 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1959 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1960 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1961 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1962 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1963 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1964 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1965 2 jornadas con 40 °C o más · máxima de 41,0 °C 21 de junio de 1965 41,0 °C

6 de agosto de 1965 40,6 °C Detalle de 1966 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1967 1 jornada con 40 °C o más · máxima de 40,0 °C 19 de julio de 1967 40,0 °C Detalle de 1968 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1969 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1970 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1971 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1972 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1973 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1974 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1975 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1976 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1977 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1978 2 jornadas con 40 °C o más · máxima de 42,6 °C 16 de julio de 1978 40,4 °C

17 de julio de 1978 42,6 °C Detalle de 1979 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1980 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1981 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1982 2 jornadas con 40 °C o más · máxima de 41,2 °C 7 de julio de 1982 41,2 °C

8 de julio de 1982 40,2 °C Detalle de 1983 1 jornada con 40 °C o más · máxima de 40,8 °C 30 de julio de 1983 40,8 °C Detalle de 1984 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1985 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1986 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1987 3 jornadas con 40 °C o más · máxima de 41,2 °C 13 de agosto de 1987 40,4 °C

15 de agosto de 1987 41,0 °C

16 de agosto de 1987 41,2 °C Detalle de 1988 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1989 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1990 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1991 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1992 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1993 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1994 1 jornada con 40 °C o más · máxima de 42,5 °C 3 de julio de 1994 42,5 °C Detalle de 1995 1 jornada con 40 °C o más · máxima de 40,6 °C 20 de julio de 1995 40,6 °C Detalle de 1996 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1997 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1998 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 1999 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 2000 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 2001 2 jornadas con 40 °C o más · máxima de 40,5 °C 25 de junio de 2001 40,4 °C

26 de junio de 2001 40,5 °C Detalle de 2002 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 2003 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 2004 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 2005 1 jornada con 40 °C o más · máxima de 42,3 °C 16 de julio de 2005 42,3 °C Detalle de 2006 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 2007 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 2008 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 2009 1 jornada con 40 °C o más · máxima de 43,1 °C 22 de julio de 2009 43,1 °C Detalle de 2010 2 jornadas con 40 °C o más · máxima de 42,8 °C 8 de julio de 2010 40,0 °C

26 de agosto de 2010 42,8 °C Detalle de 2011 1 jornada con 40 °C o más · máxima de 41,1 °C 20 de agosto de 2011 41,1 °C Detalle de 2012 6 jornadas con 40 °C o más · máxima de 41,4 °C 28 de junio de 2012 40,7 °C

10 de agosto de 2012 41,4 °C

11 de agosto de 2012 41,3 °C

18 de agosto de 2012 40,0 °C

20 de agosto de 2012 40,1 °C

21 de agosto de 2012 40,5 °C Detalle de 2013 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 2014 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 2015 3 jornadas con 40 °C o más · máxima de 44,5 °C 5 de julio de 2015 40,3 °C

6 de julio de 2015 40,7 °C

7 de julio de 2015 44,5 °C Detalle de 2016 1 jornada con 40 °C o más · máxima de 42,0 °C 30 de julio de 2016 42,0 °C Detalle de 2017 1 jornada con 40 °C o más · máxima de 40,1 °C 22 de junio de 2017 40,1 °C Detalle de 2018 0 jornadas con 40 °C o más No se alcanzaron los 40 °C en los registros disponibles de este año. Detalle de 2019 7 jornadas con 40 °C o más · máxima de 43,2 °C 27 de junio de 2019 40,6 °C

28 de junio de 2019 42,7 °C

29 de junio de 2019 43,2 °C

30 de junio de 2019 42,3 °C

22 de julio de 2019 40,1 °C

23 de julio de 2019 40,9 °C

24 de julio de 2019 40,8 °C Detalle de 2020 1 jornada con 40 °C o más · máxima de 40,2 °C 31 de julio de 2020 40,2 °C Detalle de 2021 1 jornada con 40 °C o más · máxima de 41,5 °C 14 de agosto de 2021 41,5 °C Detalle de 2022 10 jornadas con 40 °C o más · máxima de 41,9 °C 15 de junio de 2022 41,2 °C

17 de junio de 2022 40,7 °C

18 de junio de 2022 40,8 °C

15 de julio de 2022 40,0 °C

16 de julio de 2022 41,7 °C

17 de julio de 2022 41,9 °C

18 de julio de 2022 40,3 °C

24 de julio de 2022 40,5 °C

2 de agosto de 2022 40,1 °C

12 de agosto de 2022 41,8 °C Detalle de 2023 7 jornadas con 40 °C o más · máxima de 41,8 °C 11 de julio de 2023 40,4 °C

18 de julio de 2023 41,8 °C

20 de agosto de 2023 40,1 °C

21 de agosto de 2023 40,3 °C

22 de agosto de 2023 41,3 °C

23 de agosto de 2023 41,0 °C

24 de agosto de 2023 41,7 °C Detalle de 2024 5 jornadas con 40 °C o más · máxima de 41,7 °C 19 de julio de 2024 41,7 °C

30 de julio de 2024 40,9 °C

31 de julio de 2024 41,0 °C

10 de agosto de 2024 40,7 °C

11 de agosto de 2024 40,6 °C Detalle de 2025 10 jornadas con 40 °C o más · máxima de 42,0 °C 29 de junio de 2025 40,1 °C

30 de junio de 2025 40,6 °C

1 de julio de 2025 40,8 °C

17 de julio de 2025 40,0 °C

9 de agosto de 2025 40,3 °C

10 de agosto de 2025 40,4 °C

11 de agosto de 2025 42,0 °C

12 de agosto de 2025 40,2 °C

16 de agosto de 2025 40,1 °C

17 de agosto de 2025 42,0 °C Detalle de 2026 8 jornadas con 40 °C o más · máxima de 42,3 °C 22 de junio de 2026 41,4 °C

23 de junio de 2026 41,4 °C

24 de junio de 2026 40,2 °C

6 de julio de 2026 41,0 °C

7 de julio de 2026 42,3 °C

8 de julio de 2026 41,4 °C

9 de julio de 2026 40,3 °C

15 de julio de 2026 41,7 °C Fuente: Aemet. Elaboración propia.

Lejos de ser datos anecdóticos, la realidad es que es una tendencia clara. Los registros históricos de la Aemet en el aeropuerto de Zaragoza arrojan que la capital ha tocado los 40 grados en 81 ocasiones desde 1951. Pues bien, la mitad de ellos se concentran entre 2022 y lo que llevamos de 2026.

En otras palabras, cinco años acaparan el mismo número de días con calor extremo que los 70 años anteriores. La desproporción es todavía mayor si tomamos como muestra la última década. Entonces, la balanza pierde el equilibrio. La cuenta sería esta: seis de cada 10 días en los que Zaragoza ha registrado 40 grados se han dado desde 2017.

Varios niños se refrescan en una fuente de Zaragoza este pasado miércoles / Laura Trives

Conforme vamos retrocediendo más en el calendario, la presencia de estas jornadas son más testimoniales y los años en los que despuntan las temperaturas sofocantes, como 2012 (6 días) sí son anecdóticos.

El inicio de verano más caluroso

No está siendo un verano más en Zaragoza. Según los registros entre el 1 de junio y el 15 de julio, este 2026 es el inicio de verano más caluroso de su historia (27'8 grados de media), a falta de que Aemet consolide los datos de este pasado miércoles, que en cualquier caso van a apuntalar esta tesis. Supera así por unas décimas a 2025, que era el que ostentaba el récord absoluto hasta ahora.

La temperatura media entre el 1 de junio y el 15 de julio este 2026 ha sido de 27'8 grados, récord absoluto y tres grados más que el promedio de los últimos 20 años

Estamos en realidad ante dos años consecutivos que se miran de reojo en el extremo más cálido de la serie. El promedio de este mismo periodo en los últimos 20 años ha sido de 24'4 grados, es decir, nos estamos asomando a estíos con valores absolutamente desbocados.

La capital acumula este año 24 días bajo alertas meteorológicas por altas temperaturas, de las cuales en 12 ocasiones han sido por valores previstos entre los 36 y 38 grados; una decena ante jornadas entre 38 y 41 grados y dos en previsión de tocar los 42 grados. Un techo que Zaragoza no ha llegado a alcanzar de momento. Este jueves y mañana viernes sumarán otros dos días más a ese conteo.

Temperaturas diarias en Zaragoza Temperaturas diarias en Zaragoza Máximas y mínimas del año seleccionado frente a la media diaria del periodo 1991-2020. Selecciona un año Máxima diaria Media de máximas 1991-2020 Mínima diaria Media de mínimas 1991-2020 Temperaturas máximas y mínimas diarias en Zaragoza Gráfico de líneas interactivo. Permite seleccionar un año y compararlo con la media de 1991 a 2020. Pasa el cursor o toca el gráfico para consultar cada fecha. Las líneas se interrumpen cuando no hay datos. Fuente: Aemet. Elaboración propia.

Las altas temperaturas son uno de los registros en los que más hacen hincapié las autoridades y expertos por su relación con el aumento de la mortalidad. En este sentido, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Ministerio de Sanidad estima en 92 las muertes atribuibles al calor durante lo que llevamos de verano en Aragón. La mayoría de ellas (70) se concentran en los periodos correspondientes a las dos olas de calor registradas hasta la fecha.

También las temperaturas mínimas están contribuyendo sobremanera a esta sensación, que es algo ya objetivo, de calor asfixiante. Este 2026 se han registrado ya 29 madrugadas que no han bajado de los 20 grados, las llamadas noches tropicales, y en dos de ellas el mercurio se quedó estancado en los 25 grados o más, pasando a denominarse noches tórridas o ecuatoriales. Además, se da la circunstancia de que este suelo térmico se da a primeras horas de la mañana.