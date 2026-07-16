Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Cinco VillasCentros de datos AmazonReal ZaragozaCalor extremo ZaragozaFeria arte contemporáneo Zaragoza
instagramlinkedin

SERVICIOS PÚBLICOS

Una fuga de agua en la calle Miguel Servet de Zaragoza obliga de desviar tres líneas de autobús urbano

La rotura se ha producido en una tubería de más de 90 años de antigüedad

El tramo de Miguel Servet afectado por la rotura.

El tramo de Miguel Servet afectado por la rotura. / El Periódico de Aragón

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
David Chic

David Chic

Zaragoza

Las tuberías de Zaragoza han vuelto a dar un nuevo susto en el centro de la ciudad. Las brigadas de conservación de infraestructuras de la capital aragonesa trabajan hoy en la reparación de una fuga de agua detectada en la calle Miguel Servet, concretamente en el tramo comprendido entre los números 11 y 21. La avería se localiza en una conducción de fundición gris de casi 30 centímetros de diámetro y cerca de 90 años de antigüedad. Para poder avanzar en las tareas de reposición de la infraestructura, ha sido necesario cortar el tráfico rodado en esta zona, únicamente en sentido entrada a la ciudad, en el tramo entre el Camino de las Torres y la calle Concepción, mientras que los carriles en sentido salida no presentan afectaciones.

A pesar de la importancia de los trabajos, la intervención no supone el corte del suministro de agua para los vecinos de la zona, dado que las labores se concentran en el entronque de la tubería general con otra conexión. No obstante, la imposibilidad de transitar por el carril afectado ha obligado a desviar de forma provisional tres líneas del autobús urbano, en concreto la 38, la 39 y la 40. Estos servicios utilizarán un itinerario temporal que discurre por el Camino de las Torres, Jorge Cocci y la calle Asalto antes de retomar su recorrido habitual.

Noticias relacionadas y más

Aunque todavía no se conocen las causas de la rotura, este tipo de incidentes se multiplican los meses de verano debido a los efectos en calor.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El centro comercial Plaza Park de Zaragoza desvela su oferta comercial: estas son las cuatro primeras tiendas que llegarán al complejo
  2. Empiezan las obras: la avenida de Zaragoza que se consolida como polo residencial con 600 nuevas viviendas
  3. Tráfico abandonará en otoño su clásica sede en la Vía Univérsitas de Zaragoza: así serán las nuevas instalaciones
  4. Uno de los barrios que más crece de Zaragoza nació de las manos de sus propios vecinos
  5. ¿Línea 2 del tranvía en Zaragoza? Natalia Chueca encarga un estudio para unir el eje este-oeste de la ciudad
  6. Directo | Incendio forestal en Peñarroya de Tastavins (Teruel), última hora
  7. El refugio de Elena Rivera (33 años) en Zaragoza: un barrio familiar, vecinos de toda la vida y un edificio histórico
  8. El bar de Zaragoza que cerró a principios de verano en el mercado de San Miguel anuncia su reapertura: 'Volvemos con más fuerza y más ilusión

El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados

El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados

Red Eléctrica amplía la subestación de Peñaflor (Villamayor de Gállego) para alimentar nuevos centros de datos

Una fuga de agua en la calle Miguel Servet de Zaragoza obliga de desviar tres líneas de autobús urbano

Una fuga de agua en la calle Miguel Servet de Zaragoza obliga de desviar tres líneas de autobús urbano

Zaragoza en Común (ZeC): "Cuando los conflictos se repiten una y otra vez ya no es mala suerte: es incompetencia"

Zaragoza en Común (ZeC): "Cuando los conflictos se repiten una y otra vez ya no es mala suerte: es incompetencia"

Eva Torres (Vox) le pone deberes a Natalia Chueca: "Aproveche los meses que quedan de legislatura para cerrar frentes: aparque el atril, las flores y las luces"

Eva Torres (Vox) le pone deberes a Natalia Chueca: "Aproveche los meses que quedan de legislatura para cerrar frentes: aparque el atril, las flores y las luces"

Las reacciones al debate del estado de la ciudad: Lola Ranera (PSOE) acusa a a alcaldesa de no pisar la calle y de favorecer el caos en la movilidad

Las reacciones al debate del estado de la ciudad: Lola Ranera (PSOE) acusa a a alcaldesa de no pisar la calle y de favorecer el caos en la movilidad

Chueca pone el lazo a su mandato y dibuja su Zaragoza del futuro: el resumen del discurso de la alcaldesa

Chueca pone el lazo a su mandato y dibuja su Zaragoza del futuro: el resumen del discurso de la alcaldesa

Ángel Lorén (PP): "El programa electoral está cumplido en más del 90%"

Ángel Lorén (PP): "El programa electoral está cumplido en más del 90%"
Tracking Pixel Contents