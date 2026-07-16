SERVICIOS PÚBLICOS
Una fuga de agua en la calle Miguel Servet de Zaragoza obliga de desviar tres líneas de autobús urbano
La rotura se ha producido en una tubería de más de 90 años de antigüedad
Las tuberías de Zaragoza han vuelto a dar un nuevo susto en el centro de la ciudad. Las brigadas de conservación de infraestructuras de la capital aragonesa trabajan hoy en la reparación de una fuga de agua detectada en la calle Miguel Servet, concretamente en el tramo comprendido entre los números 11 y 21. La avería se localiza en una conducción de fundición gris de casi 30 centímetros de diámetro y cerca de 90 años de antigüedad. Para poder avanzar en las tareas de reposición de la infraestructura, ha sido necesario cortar el tráfico rodado en esta zona, únicamente en sentido entrada a la ciudad, en el tramo entre el Camino de las Torres y la calle Concepción, mientras que los carriles en sentido salida no presentan afectaciones.
A pesar de la importancia de los trabajos, la intervención no supone el corte del suministro de agua para los vecinos de la zona, dado que las labores se concentran en el entronque de la tubería general con otra conexión. No obstante, la imposibilidad de transitar por el carril afectado ha obligado a desviar de forma provisional tres líneas del autobús urbano, en concreto la 38, la 39 y la 40. Estos servicios utilizarán un itinerario temporal que discurre por el Camino de las Torres, Jorge Cocci y la calle Asalto antes de retomar su recorrido habitual.
Aunque todavía no se conocen las causas de la rotura, este tipo de incidentes se multiplican los meses de verano debido a los efectos en calor.
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