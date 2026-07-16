Natalia Chueca inicia la precampaña electoral en Zaragoza y Vox cuela la prioridad nacional en el ayuntamiento: termina con bronca el debate del estado de la ciudad

El debate del estado de la ciudad ha vuelto a dibujar un panorama que da cuenta de la realidad de un salón de plenos en el que, por mucho que protesten y critiquen los partidos y agrupaciones de izquierda, existe una clara mayoría a favor de las políticas de derecha y ultraderecha. De ahí que de las 27 propuestas de resolución que se debatían y votaban este jueves, en la segunda sesión de esta última cita antes de las elecciones municipales de mayo del año que viene, se han aprobado las seis del PP, cinco de las seis de Vox y las tres de la concejala no adscrita y ex de los de Abascal, Marisa Gaspar. Poca emoción en una jornada que pocas veces resulta memorable y que, eso sí, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha aprovechado para dar el pistoletazo de salida a una larga precampaña que se retomará ya sin miramientos a la vuelta de las vacaciones de verano.

Y es que después de una larga e insulsa sesión, que se ha tensado al final, la alcaldesa ha aprovechado su papel como presidenta del pleno para tomar la palabra. Ahí es cuando Chueca ha querido contraponer la "normalidad democrática" con la que se ha celebrado el debate del estado de la ciudad frente a la realidad del Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno lleva cuatro años sin convocar esta cita, evitando así someterse al control de la cámara, lamentó la regidora popular, que fue elevando el tono hasta que descarriló, y es que según denunció Natalia Chueca, la oposición a Sánchez en las Cortes Generales "no tiene capacidad para expresarse". Será que el PP y Vox no han constituido comisiones de investigación por los casos de corrupción que asolan al PSOE o que Feijóo no pregunta todas las semanas al presidente del Gobierno sobre las cuestiones que le parecen como líder del grupo parlamentario popular.

Las palabras de la alcaldesa, a las que hasta ese momento asistían hastiados el resto de miembros de la corporación, han enfadado y mucho a los concejales del PSOE, que no han considerado aceptable (ni veraz) que la alcaldesa diga que el PP "no tiene capacidad de expresarse" en el Congreso de los Diputados. Los ediles socialistas se han revuelto, han protestado, han gritado e incluso han lanzado algún improperio, generando un enfrentamiento muy brusco y desagradable con Chueca, que ha permanecido con el micro encendido reprochando la actitud de los concejales del PSOE. "Están demostrando su verdadera naturaleza", ha dicho la primera edil.

Dos modelos contrapuestos

Antes del lío, que ha empañado un debate que hasta ese momento se había desarrollado sin mucho sobresalto, en esa alocución final, Chueca ha dado inicio, sin mucho disimulo, a una precampaña que se va a prolongar hasta el último domingo del mes de mayo del año que viene, cuando se celebren las elecciones municipales en toda España. Dirigiéndose a los periodistas ha dicho que en este debate se ha podido comprobar el modelo que defienden unos y el que defienden otros, en un llamamiento al voto que llega quizá un poco pronto. Y es que como ella misma ha dicho después, el mandato no ha acabado y todavía quedan diez meses para seguir trabajando.

En estos diez meses ya es fácil adivinar por donde va a ir cada uno. Vox va a seguir utilizando la migración para azuzar un avispero y generar un clima de opinión que, según piensan, les es proclive. De ahí que hayan llevado hasta el debate del estado de la ciudad su ya famosa premisa de la prioridad nacional en una propuesta relacionada con el acceso a la vivienda de protección oficial y pública. La cuestión es que el PP, quizá obligado por los pactos autonómicos, se lo ha comprado.

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El debate también ha generado raros compañeros de viaje y es que pese a que la izquierda apenas ha conseguido aprobar partes mínimas de sus propuestas (todas de ZeC, ya que el PSOE ha visto como la derecha tumbaba todas sus propuestas), tanto Zaragoza en Común como los socialistas no han tenido problema en apoyar alguna de las mociones presentadas por el PP e incluso por Vox, como una para climatizar los colegios públicos, una propuesta que también ha defendido Lola Ranera y Elena Tomás sin que se la hayan apoyado los de Abascal.