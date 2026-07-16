El pueblo de Zaragoza con un increíble legado histórico que está amenazado por el incendio forestal de las Cinco Villas

Este jueves 16 de julio ha sido noticia el pueblo zaragozano de Uncastillo. La zona de las Cinco Villas se ha despertado rodeada por las llamas y Uncastillo, al igual que Orés, Luesia, Malpica de Arba y Asín, se encuentra actualmente desalojado. A pesar del trágico suceso, es importante poner en valor la historia del lugar.

Esta localidad, reconocida como una de las más bonitas de todo Aragón, es destacable por su patrimonio artístico. Cuenta con varias iglesias románicas, como pueden ser las de San Martín, San Juan o Santa María. Estas son recordadas por su estructura de nave única y por su gran influencia en la arquitectura medieval de la zona.

Con motivo de la influencia de esta corriente artística en el pueblo, hace dos semanas tuvo lugar el II Curso de Patrimonio Medieval y Moderno de Uncastillo. Este reunió a más de 60 expertos y aficionados del patrimonio histórico para explorar las "muchas vidas" del arte románico.

Iglesia de San Martín de Tours, en Uncastillo. / DGA

Un legado inigualable

Una de las partes de Uncastillo que resulta más emblemáticas es el castillo que se ubica en el centro y que, además, le otorga al pueblo su nombre. Este se construyó en lo alto de Peña Ayllón, un montículo rocoso, y fue edificado entre los siglos XI y XII. Este cuenta con una división entre la zona principal del castillo, siendo esta la más amplia; y las dos torres, la del homenaje y la de vigía. Las torres están unidas por muros levantados en los bordes de la propia peña.

La torre de vigía alberga en su interior restos de parte de un palacete gótico de mediados del siglo XIV. Este tipo de torre, con base semioctogonal, era muy común en el momento de su construcción. A día de hoy, es una de las pocas que quedan en pie, esto le otorga un gran valor histórico.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico, Uncastillo es uno de los máximos exponentes del rico legado medieval que caracteriza a las Cinco Villas.

La torre del homenaje data de principios del siglo XIII y, actualmente, alberga un pequeño museo desarrollado por la Fundación Uncastillo. Este museo tiene una división por plantas. Nada más entrar, se proyecta un pequeño vídeo que narra la evolución de la fortaleza. El resto de plantas están dedicadas a la historia del castillo y las técnicas de construcción, la exposición de armas de época, y a un punto de visionado del pueblo y la zona, respectivamente.

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También es muy notoria la judería. Esta es una de las mejor conservadas de todo Aragón, lo que contribuye al interés histórico del pueblo. Conocido tradicionalmente como el Barrio Nuevo, se despliega un entramado de callejuelas estrechas propias de la época. El corazón de esta zona es la sinagoga, recuperada recientemente por la Fundación Uncastillo.