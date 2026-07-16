Red Eléctrica amplía la subestación de Peñaflor (Villamayor de Gállego) para alimentar nuevos centros de datos

Red Eléctrica, filial de Redeia responsable de la operación y el transporte del sistema eléctrico en España, amplía la subestación de Peñaflor ubicada en Villamayor de Gállego, para reforzar la capacidad de transporte de energía eléctrica en la zona y atender demandas futuras.

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha visitado la subestación, acompañado por el delegado de Red Eléctrica en la comunidad autónoma, José Ignacio Lallana, para conocer el alcance de los trabajos, ya finalizados, de instalación del nuevo transformador.

Esta actuación, que ha supuesto una inversión de 10 millones de euros, refuerza una de las principales infraestructuras de alimentación eléctrica de la ciudad de Zaragoza y su entorno metropolitano, un área en la que residen más de 800.000 personas y donde también se localizan importantes zonas industriales. Es en estas zonas industriales donde centros de datos como Azora Capital en Villamayor de Gállego y Benbros, un promotor energético que se ha asociado con ACS, se beneficiarán de la ampliación la subestación de Peñaflor.

Además, se encuentran en construcción dos nuevas posiciones en el parque de 400 kilovoltios, al que se conectarán en el futuro dos grandes consumidores, para posibilitar la llegada de nuevas inversiones en la región.

La ampliación de la subestación de Peñaflor forma parte de la Modificación de Aspectos Puntuales de abril de 2024 para la Planificación vigente, aprobada en Consejo de ministros y vinculante para Red Eléctrica, con la que se ha impulsado el desarrollo y ampliación de diversas subestaciones repartidas por las tres provincias aragonesas.

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Entre ellas se encuentran las de Espartal 220 kilovoltios, Ave Zaragoza 220 kilovoltios, Esquedas 220 kilovoltios, Montetorrero 220 kilovoltios, Magallón 400/220 kilovoltios, Plaza II 220 kilovoltios, Mudéjar 400 kilovoltios, Cartujos 220 kilovoltios y Villanueva de Gállego 220 kilovoltios.