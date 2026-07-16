Ryanair desliza su interés por el aeropuerto de Zaragoza mientras el ayuntamiento y la DGA buscan captar vuelos

Parece que Ryanair todavía no ha enterrado el hacha de guerra. El consejero delegado de la compañía irlandesa, Eddie Wilson, ha participado este jueves en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, en el que ha declarado que la aerolínea "no crece" en España "porque los aeropuertos que queremos están llenos y los que están vacíos son demasiado caros", en referencia a las tasas que cobra Aena. Y entre esos que son demasiado caros pero que Wilson considera que, de bajar los precios, tendrían capacidad de crecimiento, el CEO de Ryanair puso al de Zaragoza.

Las palabras de Wilson llegan justo un día después de que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, anunciara en el debate del estado de la ciudad, que será en septiembre cuando el ayuntamiento y la DGA firmen un acuerdo para lanzar después una licitación con el objetivo de atraer a alguna aerolínea hasta la terminal de Garrapinillos a cambio de dinero. En concreto, está previsto que el consistorio ponga en 2027 dos millones de euros para tratar de convencer a las compañías. El objetivo final es triplicar los destinos disponibles desde la pista de despegue y aterrizaje de la capital aragonesa y lograr conexiones con hasta 30 ciudades.

Pero claro, Wilson no habló tan concretamente del aeropuerto de Zaragoza ni se pronunció sobre la posibilidad de acudir a esta licitación porque puso por delante su guerra abierta con Aena con respecto a las tasas de los aeropuertos españoles. En este sentido, el directivo irlandés afirmó que "solo hay dos aeropuertos" en los que Ryanair está creciendo actualmente que son Málaga y Alicante, pero ambos casos están prácticamente al límite de su capacidad, algo que ya ocurre en Madrid y en Barcelona, por lo que tienen poco margen de avance. Son, a su juicio, los aeropuertos regionales como el de Zaragoza los que suponen una oportunidad, pero la aerolínea no está dispuesta a pagar las tarifas de Aena.

Málaga como ejemplo

La 'low cost' irlandesa tiene en la actualidad 650 aviones (todos de su propiedad) y prevé ahora sumar 300 más, que deberá asignar en distintas bases europeas. Su propuesta es que si Aena baja las tasas, la aerolínea aumenta el tráfico de los aeródromos y los aeropuertos, si bien ganan menos dinero 'regulado', obtienen más ganancias con el consumo de los pasajeros en servicios como el 'dutty free', tiendas y cafeterías. "Si yo estuviera en el Gobierno de España incentivaría a Aena para llenar los aeropuertos regionales", ha afirmado.

Wilson ha puesto como ejemplo el aeródromo de Bérgamo en Milán, al que la aerolínea llegó en 2004 cuando era una instalación destinada solo a servicios de carga aérea y ahora cuenta con más de 20 millones de pasajeros. También el de Málaga, ciudad en la que Ryanair estableció una base en 2010 y en la actualidad tiene 20 aviones y conexión con más de 90 aeropuertos europeos.

De hecho, el directivo atribuye a la presencia de Ryanair en Málaga la inversión en la ciudad de gigantes como Google, Morgan Stanley o Vodafone y defiende que el modelo se puede "replicar" en otras zonas como Galicia o las islas Canarias y Baleares. También ha defendido la expansión de la compañía a los aeropuertos del País Vasco, Jerez, Granada y Zaragoza, una ciudad que está siguiendo una estrategia muy parecida a la que en su día usó Málaga para atraer a multinacionales tecnológicas. "Ryanair va a comprar 300 aviones en los próximos cinco años y me gustaría poner el máximo número de ellos en España, pero para eso tienen que bajar las tarifas", ha insistido.

La pugna con Wizz Air

Ryanair considera que el problema español es que el gestor aeroportuario, que es Aena, es un "monopolio" y eso, a su juicio, hace que pueda decidir los precios de forma autónoma sin necesidad de llegar a acuerdos con las aerolíneas: "La semana pasada acordamos descuentos en el aeropuerto de Luton, del que Aena es propietario en un 50%. Hacen eso en Reino Unido, pero no en España, porque allí no tienen un monopolio y tienen que competir con otras compañías", ha remachado, sin ninguna inción de rebajar su pulso a las autoridades aeroportuarias españolas.

Otras compañías 'low cost, sin embargo, llevan la contraria a Ryanair en este sentido, como Wizz Air. "Las tarifas de España son competitivas respecto a otras bases europeas. Las tasas siempre pueden ser más bajas en cualquier país, pero si incrementamos nuestra oferta en España significa que para nosotros están bien", afirmó en septiembre del año pasado el director de comunicación de la compañía húngara, Andras Rado, en un encuentro con medios de comunicación.

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Esta aerolínea de bajo coste es precisamente una de las que se ha lanzado a competir con Ryanair en Zaragoza después de que la compañía irlandesa anunciara un recorte de sus conexiones desde Garrapinillos y otras terminales españolas en su protesta por las tasas de Aena. A partir del próximo septiembre ofrecerá un vuelo a Milán en condiciones más competitivas que los de la aerolínea que dirige Wilson.