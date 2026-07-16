Estas son las propuestas aprobadas en el debate del estado de la ciudad de Zaragoza

El debate del estado de la ciudad de Zaragoza ha dejado sumas extrañas y aliados poco comunes en algunas votaciones, pero finalmente el resultado de las votaciones ha sido el esperado. La derecha y la ultraderecha han aprovachado su mayoría en el ayuntamiento de la capital aragonesa para aprobar casi todas sus propuestas, mientras que de las medidas presentadas por la izquierda solo se han aprobado algunos puntos de las resoluciones presentadas por ZeC. El PSOE no ha conseguido sacar adelante ninguna.

Entre las de la derecha se han aprobado las seis propuestas del PP gracias a los apoyos de Vox o de la concejala no adscrita y ex de los de Abascal, Marisa Gaspar, que ha podido ver cómo se aprobaban sus tres propuestas gracias a los apoyos a favor de los populares y la abstención del resto de formaciones, que no participan en sus votaciones en aplicación del pacto antitransfugismo. Y en Vox han logrado sacar adelante todas sus medidas menos la creación de un aparcamiento en altura donde el Gobierno municipal proyecta un anfiteatro al aire libre en la ampliación del parque de Torre Ramona. Estas son todas las propuestas que se han aprobado:

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