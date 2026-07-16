Estas son las propuestas aprobadas en el debate del estado de la ciudad de Zaragoza
La derecha consigue aprobar casi todas sus propuestas mientras el PSOE ve como tumban todas las suyas y ZeC solo consigue logros parciales
El debate del estado de la ciudad de Zaragoza ha dejado sumas extrañas y aliados poco comunes en algunas votaciones, pero finalmente el resultado de las votaciones ha sido el esperado. La derecha y la ultraderecha han aprovachado su mayoría en el ayuntamiento de la capital aragonesa para aprobar casi todas sus propuestas, mientras que de las medidas presentadas por la izquierda solo se han aprobado algunos puntos de las resoluciones presentadas por ZeC. El PSOE no ha conseguido sacar adelante ninguna.
Entre las de la derecha se han aprobado las seis propuestas del PP gracias a los apoyos de Vox o de la concejala no adscrita y ex de los de Abascal, Marisa Gaspar, que ha podido ver cómo se aprobaban sus tres propuestas gracias a los apoyos a favor de los populares y la abstención del resto de formaciones, que no participan en sus votaciones en aplicación del pacto antitransfugismo. Y en Vox han logrado sacar adelante todas sus medidas menos la creación de un aparcamiento en altura donde el Gobierno municipal proyecta un anfiteatro al aire libre en la ampliación del parque de Torre Ramona. Estas son todas las propuestas que se han aprobado:
- Declarar la tercera fase de la reforma de la avenida Navarra (tramo comprendido entre calle Rioja y el Centro Comercial Augusta) como obra prioritaria e iniciar los trámites de emergencia para licitar cuanto antes el colector y la mejora del drenaje que eviten afecciones por inundaciones y lluvias torrenciales. Propuesta de Vox.
- Alinearse con los acuerdos del Gobiernmo de Aragón en relación a los colegios e institutos de Zaragoza impulsando la climatización y eficiencia energética de los centros educativos del término municipal, en colaboración con la DGA y el Gobierno de España. Propuesta de Vox.
- Elaborar un plan estratégico de movilidad metropolitana de cara al año 2050 para analizar las necesidades futuras de transporte de la ciudad. Propuesta de Vox.
- Continuar con el plan de mejora de parques y zonas verdes de la mujer y con la recuperación de las riberas del Canal Imperial. Propuesta del PP.
- Elaborar, en seis meses, un estudio de planificación de la movilidad para la Zaragoza de los próximos diez años y respaldar los planes del Gobierno de Zaragoza y Aragón para relanzar las conexiones de la capital aragonesa desde el aeropuerto. Propuesta del PP.
- Puesta en marcha de un nuevo programa de ayudas municipales que permitan fomentar la natalidad y apoyar a las familias empadronadas en Zaragoza y con residencia legal en España de cinco o más años. Propuesta del PP.
- Avanzar en los procesos de simplificación administrativa, implantar el expediente único electrónico y crear un nuevo conservatorio municipal profesional de música. Propuesta del PP.
- Crear un servicio de apoyo a cuidadores de personas dependientes. Propuesta del Marisa Gaspar.
- Presentar en tres meses un informe de viabilidad específico sobre la línea de sacrificio del porcino del matadero de MercaZaragoza. Propuesta del Marisa Gaspar.
- Garantizar una información veraz en las marquesinas de las paradas de autobús. Propuesta del ZeC.
- Priorizar en los planes de plantación de arbolado los colegios públicos, parques y calles. Propuesta del ZeC.
- Garantizar el diáloho y buena fe en la negociación con la DPZ para firmar un nuevo convenio de barrios rurales. Propuesta del ZeC.
- Estrategia municipal para la adaptación del sistema de depuración de Zaragoza. Propuesta de Vox.
- Alinearse con el Gobierno de Aragón y establecer un acceso de acceso a la vivienda protegida y de alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente. Propuesta de Vox.
- Temporada estable de ópera en el Teatro Principal de Zaragoza. Propuesta del Marisa Gaspar.
- Condenar la corrupción sistémica del Gobierno de Zaragoza, del PSOE y del entorno de Pedro Sánchez. Propuesta del PP.
- Reprobar al Gobierno de la DPZ por bloquear la firma del convenio de inversiones en los barrios rurales. Propuesta del PP.
Suscríbete para seguir leyendo
- El centro comercial Plaza Park de Zaragoza desvela su oferta comercial: estas son las cuatro primeras tiendas que llegarán al complejo
- Empiezan las obras: la avenida de Zaragoza que se consolida como polo residencial con 600 nuevas viviendas
- Tráfico abandonará en otoño su clásica sede en la Vía Univérsitas de Zaragoza: así serán las nuevas instalaciones
- Uno de los barrios que más crece de Zaragoza nació de las manos de sus propios vecinos
- ¿Línea 2 del tranvía en Zaragoza? Natalia Chueca encarga un estudio para unir el eje este-oeste de la ciudad
- Directo | Incendio forestal en Peñarroya de Tastavins (Teruel), última hora
- El refugio de Elena Rivera (33 años) en Zaragoza: un barrio familiar, vecinos de toda la vida y un edificio histórico
- El bar de Zaragoza que cerró a principios de verano en el mercado de San Miguel anuncia su reapertura: 'Volvemos con más fuerza y más ilusión