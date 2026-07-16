Ya es oficial: Verdecora confirma la fecha de apertura de su primera tienda en el centro de Zaragoza

En septiembre una nueva tienda llegará al centro de Zaragoza. La apertura de este nuevo establecimiento de Verdecora, especializada en jardinería, decoración y mascotas, supone para la marca la llegada total a la capital aragonesa, puesto que su anterior ubicación (que también se mantendrá abierta) es en el centro comercial La Torre Outlet, lugar donde abrieron las puertas tras trasladarse de Plaza Imperial.

El nuevo Verdecora llegará el 11 de septiembre y se podrá encontrar en el número 3 de la calle Francisco de Vitoria, es decir, en las inmediaciones de la plaza San Sebastián. En el lugar, ya se puede apreciar los trabajos que se están llevando a cabo para poner a punto el local y se ha anunciado con carteles que se trata de un Verdecora Urban.

Anuncio de la apertura del nuevo Verdecora / El Periódico de Aragón

¿Qué es un Verdecora Urban?

Esther Gil será la responsable de este nuevo establecimiento. Cuenta que se trata de un formato de tienda "más reducido y más urbano". A diferencia de la tienda de La Torre Outlet, que cuenta con un espacio mucho mayor (4.000 metros cuadrados), este nuevo local cuenta con 600 m2, por lo que será más compacto. "Tendrá dos plantas, floristeria, una sección de hogar y otra de alimentación de animales", explica la responsable.

El modelo de tiendas Verdecora Urban ya estaba implementado en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Vigo y Valencia y, según Gil, "es un formato que está funcionando bien y, por eso, se abre también en Zaragoza". Por el tamaño, no estarán disponibles todos los servicios que se pueden encontrar en el establecimiento de la Torre Outlet.

La nueva tienda contará con servicio de floristería Esther Gil — Responsable de la nueva tienda Verdecora Urban

Sin embargo, "habrá plantas más pequeñas y productos centrados sobre todo para terrazas y balcones, también plantas de interior y sí que contará con servicio de floristeria", detalla la trabajadora. Este servicio también ofrecerá entrega de ramos a domicilio.

Gil asegura que la tienda del centro comercial de la carretera de Logroño "tiene mucho éxito y en ella se trabaja mucho", por lo que esta nueva apertura va a permitir llegar a más clientes. Además, mejorará en comodidad porque al estar en el centro "permite llegar a la tienda sin necesidad de desplazamientos en coche", comenta.

Verdecora ha estado presente en Zaragoza desde 2008

La historia de Verdecora en Zaragoza empieza en 2008, cuando abrió su primera tienda en la comunidad aragonesa en Plaza Imperial. Tras 12 años, se trasladó de un complejo comercial en las afueras de la ciudad a otro, ya que pasó de Plaza a la carretera de Logroño, en concreto, en La Torre Outlet. Ahora, casi seis años después, su expansión en Zaragoza continúa en pleno centro, lo que permitirá a los clientes llegar a la tienda sin tener que hacer grandes desplazamientos.

Desde la empresa de jardinería se definen como "una marca llena de vida centrada en las plantas, la decoración y el bienestar animal, para hacer sentir la naturaleza en cualquier rincón". De este modo, el 11 de septiembre es la nueva fecha importante para Verdecora 34 años después de la apertura de su primer centro en Torrelodones. Para la inaguración, aunque no han preparado de momento nada, se espera que lleguen directivos de Madrid y se haga un corte de cinta. La responsable asegura que en la tienda todos los trabajadores son de Aragón.