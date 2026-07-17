El Ayuntamiento de Zaragoza hará un requerimiento formal a la DPZ para el pago de los 3,9 millones de euros pendientes del convenio
Si pasado un mes no hay respuesta, no se descarta la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo contra la DPZ, ya que estos recursos han impedido la realización de obras previstas en barrios como Montañana o Juslibol
El Gobierno de Zaragoza, en su reunión de este viernes, ha aprobado formular un requerimiento formal a la DPZ para que transfiera los 3.990.000 euros correspondientes a la cuarta anualidad del Convenio de Colaboración entre ambas instituciones, que debería haber sido abonado en el año 2024. Dicho requerimiento hace referencia al apartado 3 de la cláusulas sexta del acuerdo, que no ha sido cumplida y que ha generado un agravio económico a las arcas municipales.
El consejero de de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha explicado que "lo único que persigue el Gobierno de Zaragoza es que la Diputación de Zaragoza consigne en el crédito para este pago y lo haga a la mayor brevedad, puesto que es lo acordado y el extremo incumplido por la institución provincial. La reclamación municipal -ha dicho Mendoza- tiene ahora un mes de plazo para ser respondida".
En el caso de que no se haga este abono, los servicios jurídicos municipales estudiarán la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo contra la "inactividad" de la Diputación Provincial por el incumplimiento del convenio con el ayuntamiento.
Inversiones en barrios rurales
Tal y como ya se explicó este miércoles en rueda de prensa, el Ayuntamiento de Zaragoza ha acreditado la ejecución del 100% de los fondos transferidos por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para actuaciones en los barrios rurales y rechaza las acusaciones de incumplimiento formuladas por la institución provincial.
El convenio entre ambas instituciones contemplaba una aportación de 16 millones de euros, de los que doce estaban destinados a inversiones en los barrios rurales. Sin embargo, la DPZ no transfirió los cuatro millones correspondientes a 2024, por lo que la cantidad efectivamente disponible quedó reducida a ocho millones. Frente a esa cifra, el Ayuntamiento ha ejecutado 8,1 millones de euros, entre actuaciones pendientes del convenio anterior y nuevas obras.
El consistorio ha justificado todas las anualidades recibidas, pero no pudo acreditar la de 2024 porque nunca se produjo el ingreso comprometido. La falta de esos recursos impidió ejecutar proyectos previstos en barrios como Montañana o Juslibol.
El ayuntamiento reitera su disposición a participar en la Comisión de Seguimiento, aportar toda la documentación acreditativa y negociar un nuevo convenio que garantice inversiones estables en los catorce barrios rurales, pero reclama que la colaboración institucional se base en el diálogo, la lealtad y el respeto a los compromisos adquiridos.
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