Los colectivos vecinales reprochan el tono electoral del discurso de Chueca: "El debate demuestra que este modelo de ciudad antepone la cantidad a la calidad"

El debate sobre el estado de la ciudad en Zaragoza ha dejado un mar de cifras y anuncios, algo que las asociaciones vecinales analizan con prudencia. Sobre todo por el fondo preelectoral de las propuestas del equipo de gobierno, según ha valorado el presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Arturo Sancho. "La alcaldesa Natalia Chueca ha mostrado un modelo de ciudad que antepone la cantidad a la calidad", ha dicho.

La asociación afirma que este tipo de discursos recuerdan a tiempos pasados. "Esa es una estrategia que ya conocemos pues en la campaña de 2023 se presentaron proyectos estrella como la Ciudad Inteligente del Deporte o el Wizink Center en el Portillo, y hasta el día de hoy no hemos vuelto a saber nada de ellos", indica.

Sorprende sobre todo el anuncio de un plan de plazas, que creen reciclado de legislaturas anteriores. "En 2021 se anunció la reforma de plazas como la de la Albada, San Pedro Nolasco, la Magdalena y Lolita Parra. De esas, solo se hizo la Magdalena. Ahora nos vuelven a presentar un nuevo plan que incluye plazas que ya se prometieron reformar hace años", considera.

Además, cree que se está perdiendo la comunicación real con los vecinos de Zaragoza. "Se nota que los anuncios buscan responder a demandas históricas de las asociaciones, como las reformas en el Canal Imperial o la reforma del parque Castillo Palomar, parecía que hubieran cogido el listado de quejas vecinales en el despacho para ir tachando y anunciando cosas en el debate, buscando el rédito electoral, pero sin haber favorecido un diálogo real", lamenta Sancho.

En su opinión, las grandes cifras anunciadas por la alcaldesa quedan empañadas por la falta de asideros reales. "Natalia Chueca ha gestionado en una época económicamente muy boyante gracias, principalmente, a la llegada masiva de fondos europeos, pero el problema es que esa inversión no está revirtiendo en mejoras estructurales para los barrios ni en adaptar la ciudad a la emergencia climática", ha especificado tras haber escuchado todas las propuestas.

Ahí es donde cuestionan el modelo presentado por Chueca. "En este debate hemos visto una obsesión absurda por crecer, hubo mucha cantidad, muchas cifras y muchos anuncios, pero falta apostar por la calidad de vida real de los ciudadanos en sus barrios", cuestiona Sancho.

Desde la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) también han lamentado la falta de concrección en muchos de los anuncios realizados por la alcaldesa. Así, su presidente, Miguel Ángel Oliván, ha señalado que un debate de estas características debería "contener una evaluación de los servicios que recibimos los ciudadanos y el precio que pagamos por ellos", algo que no se produjo en el salón de plenos. "Ha alardeado de impuestos bajos, pero ni una sola referencia a las tasas, tal vez porque al contrario que los impuestos, están no han dejado de subir en su mandato", señala.

"En el caso de los servicios de movilidad, únicamente la bici, el tranvía y las líneas circulares han tenido la atención de la alcaldesa que nos ha facilitado datos sin referencias pretendiendo que el hablar de miles y millones de usos y euros, sea sinónimo de éxito", ha argumentado el portavoz de la agrupación de consumo.

En su opinión han faltado gestos de autocrítica. Sobre todo en materia de movilidad. "Ninguna referencia a la satisfacción de los usuarios, los accidentes producidos por las bizis, a las estaciones mal situadas, a las aglomeraciones en el tranvía o la desviación a las circulares de usos de líneas recortadas, en resumidas cuentas, solo una referencia triunfalista que difícilmente puede ser entendida por los usuarios del transporte público zaragozano que sufren cada día un servicio deficiente fruto de una contrata en fase de extinción", ha criticado Oliván.

Respecto a la vivienda, desde la UCA ha afirmado que la vivienda es cada vez más cara en Zaragoza y que no ha dejado de encarecerse durante todo el mandato de Chueca. "En nuestra calidad de representantes de las asociaciones de interés público municipal, tenemos que señalar que el discurso de la alcaldesa ha sido profundamente decepcionante", ha dicho.

Por otro lado, desde las entidades vecinales han pedido repensar el propio modelo de gestión de cuentas, por considerar que no sirve para confrontar opiniones. "Creo que hay que darle una vuelta profunda al formato para futuras ediciones pues tal y como está planteado, no propicia el intercambio de ideas y resulta soporífero", ha dicho Sancho.