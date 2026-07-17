El Gobierno de Zaragoza aspira a captar 1,8 millones de euros de fondos europeos para transformar el barrio de El Gancho

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado esta mañana presentar un ambicioso proyecto a la cuarta convocatoria de la European Urban Initiative - Innovative Actions (EUI-IA), financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con el objetivo de transformar locales vacíos e inmuebles en una red de infraestructuras activas para revertir la vulnerabilidad sociolaboral en el Casco Histórico. El proyecto se denomina "Gancho", que es el área de intervención y además el acrónimo de la denominación en inglés del plan: Generating Active Networks for Community Hubs and Opportunities (Generando redes activas para espacios de comunidad y oportunidades).

Así lo han informado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, y la consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, quienes han comparecido en rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados en el seno de la reunión del Gobierno de Zaragoza, donde han presentado esta propuesta estratégica que busca revitalizar el entorno de San Pablo y Zamoray-Pignatelli.

El proyecto responde a una problemática urbana estructural detectada en el reciente diagnóstico integral elaborado por Ebrópolis (diciembre de 2025). Este estudio constataba en la zona unos elevados niveles de vulnerabilidad social, desempleo estructural, baja actividad económica y un importante número de locales infrautilizados que agravan el proceso de degradación urbana y social.

Para revertir esta situación, el Ayuntamiento de Zaragoza lidera una propuesta innovadora que transformará cinco locales actualmente vacantes (pertenecientes a Zaragoza Vivienda) y un edificio de seis viviendas en una red de infraestructuras urbanas activas. Este modelo integrado conectará itinerarios de empleo, economía creativa, formación y capacitación digital para fomentar la inclusión sociolaboral, la cultura y la cohesión de la comunidad.

El proyecto cuenta con una potente base de partners integrada por entidades públicas y del tercer sector, cuyo trabajo sobre el terreno se distribuirá en las siguientes ubicaciones del barrio:

• "Manos que integran" (Calle Las Armas, 49-51): En colaboración con la Asociación de Artesanos de Aragón, se ubicará un taller destinado a actividades, exposiciones y cursos orientados a la economía creativa.

• Espacio comunitario de formación musical (Calle Boggiero, 43): Albergará un nuevo espacio de la Escuela Municipal de Música y Danza.

• Centro de orientación social (Calle Mayoral, 14): Gestionado por la Fundación Agustina Zaragoza (FUNDAZ), ofrecerá orientación en materia de dependencia, recursos sociales, servicios disponibles y acompañamiento en gestiones administrativas.

• "Cosiendo el tejido social" (Calle Pignatelli, 57 y Miguel de Ara, 26–28): La Fundación San Ezequiel Moreno (en un espacio actualmente adscrito a IMEFEZ) desarrollará un centro de formación y de inserción sociolaboral.

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• Piloto de autonomía (Calle Armas, 72): La Fundación Síndrome Down Zaragoza pondrá en marcha un proyecto en un edificio de 6 pisos, con capacidad para 15 personas con discapacidad y apoyado por un voluntario. Su objetivo es promover la autonomía, la vida independiente y la participación comunitaria plena.