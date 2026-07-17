GranCasa confirma cinco novedades para el verano: de un clásica firma de moda infantil a otra de lencería femenina
El centro comercial del barrio del Actur continúa con su expansión con la incorporación de estos operadores
GranCasa incorpora cinco nuevos establecimientos en esta temporada de verano. Así, el centro comercial de Zaragoza refuerza su oferta y la completa. Las novedades son de categorías diversas y van desde una marca que ya se encontraba en el complejo hasta una nueva línea infantil de una conocida empresa de moda.
El centro comercial del Actur lleva un año con constantes novedades. El verano pasado fue la llegada del segundo Primark a Zaragoza ocupando el lugar de las tiendas HyM y Tous. También, por aquellos meses, abrió la marca Normal en GranCasa suponiendo, como en el caso de Primark, su segunda tienda en la capital.
Una reapertura y cuatro nuevos operadores
Ahora, en estos últimos meses, han llegado al centro comercial cinco novedades. La tienda Encuentro abrió el pasado 21 de mayo. Se trata de una de las marcas de referencia en cuanto a moda femenina accesible se refiere. Otra de las novedades es la llegada de Spingfield Kids. La conocida compañía de moda estrena en GranCasa su línea dedicada a vestir a los más pequeños.
Por su parte, Women's Secret reabre sus puertas tras cerrar en enero para renovarse y vuelve a la actividad en el complejo del Actur. Los otros dos operadores nuevos son Love Nails, dedicados al sector de la belleza e iServices, centrados en los servicios tecnológicos.
Un espacio donde encontrar todo lo que se necesite
El objetivo del espacio es que los visitantes puedan encontrar en un mismo espacio todo lo que necesitan. Un modelo que responde al posicionamiento que GranCasa ha venido impulsando en los últimos meses bajo el concepto “Sin ir más lejos”, una idea que pone en valor la posibilidad de disfrutar de una amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio sin necesidad de salir de Zaragoza.
Para Susana Betrán, directora del complejo comercial, este crecimiento supone "un paso más en la evolución de GranCasa". "Queremos que GranCasa siga siendo ese lugar donde encontrar nuevas propuestas, disfrutar del tiempo libre y resolver distintas necesidades en un mismo espacio, sin ir más lejos", explica.
GranCasa se consolida como un mix comercial cada vez más diverso y completo
Con estas incorporaciones, GranCasa continúa consolidando un mix comercial cada vez más diverso y completo, reforzando su posición como uno de los principales destinos comerciales de Zaragoza. La llegada de nuevas marcas de moda, belleza, tecnología y propuestas para toda la familia se suma a una oferta integral de compras, restauración, ocio y servicios, en un entorno accesible, con conexiones mediante tranvía y transporte público, que permite a los zaragozanos encontrar cada vez más opciones para disfrutar de su tiempo libre y su día a día sin ir más lejos.
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