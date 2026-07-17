La 'locura' del alquiler en Zaragoza: más de 130 personas compiten en los diez primeros días por cada vivienda que sale al mercado

Nada nuevo cuando se dice que el acceso a la vivienda se complica cada vez más en Aragón. Los alquileres están cada vez más caros, sobre todo en la provincia de Zaragoza, pero además aumenta la cantidad de ahorro que necesitan las familias antes de poder solicitar una hipoteca. Comprar una vivienda de precio medio en la comunidad exige disponer de unos 56.000 euros de recursos propios, mientras que alquilar en la provincia zaragozana cuesta ya una media de 922 euros mensuales, según se desprende del análisis elaborado por Keller Williams España-Andorra sobre el capital inicial que debe aportar un comprador con recursos propios para adquirir una vivienda.

Esta combinación provoca que numerosas familias permanezcan atrapadas en el mercado del alquiler, pese a que podrían asumir una cuota hipotecaria similar o incluso inferior a la renta que pagan actualmente. Según el estudio, las entidades financieras suelen conceder préstamos hipotecarios de hasta el 80% del valor de la vivienda. El comprador debe aportar el 20% restante, además de asumir los impuestos y otros gastos asociados a la operación.

Los 56.000 euros necesarios en Aragón están por debajo de otros mercados más tensionados de España, como Madrid, donde se requieren alrededor de 111.700 euros; Baleares, con 107.000 euros, o Cataluña, con unos 91.000 euros. También es inferior a la de Canarias, la Comunidad Valenciana y Andalucía. Aragón está por encima de Castilla y León, donde se necesitan aproximadamente 46.000 euros; Castilla-La Mancha, con 39.000 euros, y Extremadura, con 31.500 euros.

“El mercado residencial de Aragón es comparativamente más accesible que otros grandes mercados españoles, pero reunir 56.000 euros antes de solicitar una hipoteca continúa siendo un importante reto para muchas familias”, señala Leonardo Cromstedt, CEO de Keller Williams España-Andorra.

Situación diferente en Huesca y Teruel

Por otro lado, según el Barómetro del Alquiler del segundo trimestre de 2026 elaborado por el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, el precio medio de arrendar una vivienda en Aragón alcanza los 842 euros mensuales, un 8,23% más que al cierre de 2025.

Zaragoza es la provincia más cara de la comunidad para vivir de alquiler, con una renta media de 922 euros al mes. A finales de 2025, el coste se situaba en 844 euros, lo que supone un incremento del 9,24% en apenas unos meses. La provincia también registra una elevada presión de la demanda. Cada vivienda anunciada recibe una media de 133 contactos durante sus primeros diez días de comercialización, una de las cifras más altas del país. En el conjunto de Aragón, el promedio es de 104 interesados por inmueble.

La situación es muy diferente en Huesca y Teruel, donde cada vivienda recibe, respectivamente, 18 y 17 contactos durante los primeros diez días. Estos niveles se consideran más equilibrados y reflejan una mayor capacidad de la oferta para absorber la demanda. Huesca presenta un precio medio del alquiler de 629 euros mensuales, un 5,89% más que al cierre de 2025. Teruel continúa siendo la provincia más barata de España, con una media de 558 euros, aunque ha experimentado una subida del 13,08%.

Noticias relacionadas

En cuanto a las previsiones de oferta, durante 2026 se prevé que se comercialicen en Aragón unas 14.181 viviendas en alquiler, un 4,26% menos que en el último trimestre de 2025. Zaragoza concentrará la mayor parte del stock, con una previsión de 11.345 inmuebles, un 1,21% más. Sin embargo, en Huesca la oferta podría caer un 24,3%, hasta las 1.754 viviendas, mientras que en Teruel descendería un 16,2%, hasta los 1.052 inmuebles.