Los retos de la renovación verde del Canal Imperial de Zaragoza: "¿Qué pasará con el recorrido de la línea 23?"

"Igual que rescatamos el río Huerva de su abandono, me propongo hacer lo mismo con el Canal Imperial de Aragón". De este modo anunció el pasado miércoles la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, uno de los proyectos más significativos de entre los planes que pretende emprender en los diez meses que le quedan de mandato antes de las elecciones. Un cambio completo de una zona verde que con una inversión estimada de 17 millones de euros que servirán para recuperar su valor ecológico y patrimonial al tiempo que se dota a todo el trazado de mejores servicios, mayor accesibilidad y un marcado carácter ecológico. La renovación está previsto en el tramo entre la avenida de San José y el Colegio de Santa Ana, a su paso por los barrios de San José, La Paz y El Cabezo Cortado.

La noticia ha sido recibida con gran interés por los colectivos vecinales de los barrios implicados, aunque todos ellos han recordado que este plan ya figuraba en los presupuestos municipales en los años de Jorge Azcón al frente de la alcaldía. Además, reclaman conocer el detalle y que la actuación se haga con transparencia. Un paso que por el momento no se ha producido. "La falta de comunicación es preocupante, además tenemos miedo de que acabe afectando al arbolado", ha dicho uno de los portavoces de la asociación vecinal Los Canteros de Torrero, Chema Gregorio.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha explicado que la intervención proyectada, cuyos detalles "ya están siendo redactados minuciosamente por los servicios municipales", abarcará "un extenso y estratégico tramo urbano" comprendido entre la avenida de San José y el entorno del Colegio de Santa Ana. En cifras concretas, esta actuación integral se desarrollará a lo largo de un recorrido lineal aproximado de 1.160 metros, lo que supondrá una intervención directa sobre una gran superficie total de 93.163 metros cuadrados. Esta considerable envergadura permitirá la recuperación y el acondicionamiento de la margen izquierda del Canal Imperial, convirtiéndola "en un nuevo espacio público que tendrá una incidencia muy positiva y directa en la vertebración y la calidad de vida de los vecinos" de los barrios de San José y La Paz, así como en la zona en expansión del Cabezo Cortado.

En la asociación vecinal Quinta de San José piden "coherencia" en el planteamiento que quiere desplegar el ayuntamiento en la zona. "Las infografías nos muestran una reforma que parece el paseo de la Independencia, cuando nosotros lo que queremos es una zona de sombra para pasear, que se haga bien y sea funcional", dice su presidente, David Martínez.

Recreación de la renovación del Canal Imperial a su paso por Zaragoza. / Ayuntamiento de Zaragoza

Esta asociación teme que la intervención sirva únicamente como un complemento urbano para los nuevos desarrollos residenciales alrededor de los terrenos de Alumansa o Parque Venecia II. "No nos vemos representados, las recreaciones parecen un avance de los nuevos pisos", dice. De hecho, estas recreaciones son las que han despertado una gran preocupación en la asociación de vecinos de La Paz. Así lo indica su portavoz, Manuel Arnal, que se pregunta qué pasará con los viales que han desaparecido en las representaciones virtuales. "¿Qué sucede con el recorrido de la línea 23 en el sentido al Actur?", advierte.

En concreto, le preocupa por dónde irá el tráfico rodado del paseo del Canal por la margen izquierda si se anula el vial de doble sentido, sobre todo al tener en cuenta que en la actualidad la calle Tierno Galván solo tiene una dirección. Desde la entidad, reiteran que en este tipo de procesos, sobre todo tan reclamados por los vecinos, es necesario favorecer la participación en el diseño final. Por otro lado, ha recordado que el actual Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (PGOU) contempla igualmente la construcción de dos nuevos puentes sobre la arteria fluvial y que no han sido desarrollados todavía.

El Ayuntamiento de Zaragoza es consciente, además, de que durante este periodo resulta "completamente prioritario ajustar las soluciones proyectadas" en aquellas zonas más próximas al borde del cauce, las cuales están estrechamente sujetas a las afecciones normativas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) como entidad titular de la infraestructura. Fuentes del organismo de cuenca indican que se trabajará de forma estrecha en el desarrollo del proyecto si finalmente es necesario siguiendo el modelo de coordinación que se ha establecido para las mejoras en el entorno del río Huerva.

La posibilidad de perder masa arbórea consolidada, como ha pasado en esta última reforma, también se encuentra entre las preocupaciones vecinales. Por parte del consistorio explican que , la iniciativa contempla la plantación de nuevo arbolado, la incorporación de zonas de juegos infantiles y la renovación completa del sistema de iluminación, lo que garantizará un uso del espacio más amable a cualquier hora del día. Todas estas actuaciones visibles para el ciudadano se complementarán "con profundos trabajos subterráneos y estructurales, incluyendo la implantación de una nueva infraestructura verde, mejoras en la pavimentación, movimientos de tierras, saneamiento, abastecimiento de agua y la instalación de renovado mobiliario urbano".

La solución proyectada ha sido concebida con especial atención a la conservación del arbolado actual y a la mejora integral de las condiciones ambientales de todo el ámbito de actuación. "En estricto cumplimiento con los criterios marcados por la Ordenanza Municipal de Protección del Arbolado Urbano, los ejemplares arbóreos existentes se mantendrán e integrarán siempre que resulten compatibles con la accesibilidad universal, la seguridad de las redes subterráneas y la funcionalidad del nuevo espacio público", indican desde Urbanismo.

En este sentido medioambiental, cobra especial relevancia la protección activa de un histórico olmo catalogado que se erige en la zona de paso. En principio, el proyecto redactado respeta este singular ejemplar y le aporta "un indudable valor añadido al reordenar su entorno inmediato, reforzando su papel vital como hito paisajístico y vinculando su destacada presencia a la memoria natural y social del barrio", explican desde el consistorio. Gregorio en principio pide que este compromiso no se quede en palabras huecas. "Hemos visto cómo se están talando ejemplares desarrollados que son fundamentales en una situación climática como la actual, lo que ha pasado en el Huerva es un mal ejemplo que no se puede repetir", advierten.