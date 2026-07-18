Tickets de hasta 10.000 euros por persona y destinos a medida: así es la agencia de viajes de lujo de 'made in Zaragoza'

Viajes Area nació en 1995 como el proyecto personal de Jorge Moncada Iribarren. Tres décadas después, aquella pequeña agencia familiar se ha transformado en una referencia en Zaragoza para quienes buscan viajes de alto nivel, diseñados a medida y con una atención personalizada. Ahora es su hijo, Jorge, quien está al frente del negocio, representando la segunda generación de una empresa que ha crecido progresivamente sin renunciar a su esencia: conocer al cliente, entender qué busca y acompañarlo durante todo el proceso.

A día de hoy, la agencia cuenta con un equipo de seis personas y dos oficinas: la de Zaragoza, ubicada en Residencial Paraíso 7, y la nueva sede en Madrid, que se encuentra en el barrio de Salamanca. No es una agencia tradicional a pie de calle, sino un espacio privado pensado para atender de una forma más exclusiva. Ese cambio es el resultado de su evolución natural, orientada a que el cliente se sienta en un espacio donde sus peticiones y necesidades serán atendidas con una eficacia completa.

Viajes Área, una agencia de viajes de lujo con una atención personalizada al cliente. / Jaime Galindo

Safaris en África o las Maldivas, entre los viajes más demandados

El equipo se divide en dos áreas principales. Cuatro personas trabajan en ventas: algunas trabajan en el departamento comercial de empresas y otras dedicadas al vacacional y los grupos. Los dos restantes forman el departamento de adiminstración, encargado de la oficina adminstrativa y de que cada viaje esté perfectamente coordinado.

Aunque Viajes Area organiza todo tipo de desplazamientos, su especialidad son los viajes premium y a medida. Safaris en África, rutas familiares por Sudamérica, grandes viajes por Estados Unidos, lunas de miel en Asia o estancias de destinos de playa como Maldivas o Zanzíbar forman parte de su día a día. La mayoría de clientes buscan experiencias fuera de Europa y un nivel de servicio que les permita viajar sin preocupaciones. “Somos como sastres de los viajes”, explica el responsable. “Cada itinerario se confecciona según la persona, sus gustos y su forma de viajar”.

Nuevas alternativas para evitar el conflicto bélico

El negocio ha cambiado con los años, y también los destinos. Asia era uno de los lugares más demandados por su excelente calidad-precio, pero el conflicto bélico actual ha modificado las preferencias. Las conexiones aéreas a través de Doha o Dubái generan reticencias, y Turkish Airlines, la alternativa más utilizada para volar a Asia vía Estambul ha encarecido tarifas ante la falta de competencia. Esto ha impulsado a muchos viajeros hacia América, donde encuentran estabilidad y buenas conexiones.

La agencia insiste en que su valor diferencial es la personalización y la cercanía. No buscan convertirse en una cadena ni abrir franquicias. Su objetivo es seguir siendo una empresa pequeña, reconocible, donde el cliente sabe quién está detrás de cada viaje. “Nuestros tickets suelen ser altos, desde 1.000 hasta 10.000 euros por persona. Creemos que quien confía en nosotros debe saber quién organiza su viaje y tener la seguridad de que estamos disponibles las 24 horas si surge cualquier problema”.

Viajes Área, una agencia de viajes de lujo con una atención personalizada al cliente. / Jaime Galindo

Los clientes llegan recomendados o por tradición familiar

La fidelización es uno de sus pilares. Muchos clientes llegan recomendados y otros lo hacen por tradición familiar: padres que viajaron con la agencia y cuyos hijos, ya adultos, continúan haciéndolo. Para Viajes Area esa continuidad es una prueba de que el modelo funciona. “El gran viaje o el viaje de novios no se suele reservar online. La gente quiere asesoramiento, quiere hablar con alguien y saber que, si pasa algo, hay una persona detrás”.

Noticias relacionadas

Con más de 30 años de trayectoria, Viajes Area se ha consolidado como una de las agencias independientes más destacadas en el segmento premium. Su apuesta por el trato humano, la personalización y la atención constante les ha permitido crecer sin perder identidad. Asimismo, reivindican la filosofía de escuchar, atender y acompañar en un momento en el que todo a nuestro alrededor parece automatizado.