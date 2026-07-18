Casa Pedro, el mítico restaurante de Zaragoza, renace con nuevo nombre y local: "Ya era hora de hacer este cambio"

Casa Pedro es un restaurante que, desde sus inicios, ha dejado huella en la zona del Casco Antiguo, en la Calle Cadena, 6. El año pasado, el local cumplió 75 años, y este año hace 20 desde que Luis y Javier, los hermanos Carcas, tomaron el mando de este. El negocio cierra sus puertas el 1 de agosto para mudarse, no lejos pero sí a otro local.

El nuevo Carcas Casa Pedro, nombre con el que han decidido reinventarse, dando más relevancia a su apellido; se podrá encontrar en Calle San Miguel, número 42. Como admitieron ambos hermanos en una entrevista con este diario, llevaban bastante tiempo buscando un nuevo local para que su negocio pudiera evolucionar: "Llevamos bastantes años, unos 4 o 5, buscando un local propio con las características adecuadas. Sobre todo que estuviera muy cerca de donde estamos actualmente. No queríamos perder el vínculo que tenemos con la zona. Este local lo encontramos el año pasado y cumple con todo lo que esperábamos".

Afirman también que el proceso de reforma del antiguo supermercado avanza de forma positiva: "Si todo va según lo planeado, en septiembre abrirá el nuevo local". El local tendrá una mayor superficie de servicio, alcanzando los 300 metros, y contará con dos reservados que se pueden unir para formar un único comedor.

Imagen del actual espacio / Laura Trives / EPA

El aforo máximo del local se espera que sea de unos 80 clientes, pero para asegurar la calidad del servicio se prefiere atender alrededor de 60 comensales: "Lo ideal es trabajar, al día, con unas 50 o 60 personas. En un momento puntual tenemos un evento en el comedor grande, que caben unos 50 o 60 clientes, y en los reservados te caben otros 20, podrías llegar a 80. Pero la idea es estar en torno a los 60".

Valor en lo artesanal

En cuanto al menú, dijeron que lo esencial para ellos era "mantener su esencia". Por este motivo, la carta sigue siendo similar a la ya existente, pero con nuevas ofertas: "Vamos a ampliar un poquito la oferta gastronómica. Vamos a seguir manteniendo el menú degustación que tenemos actualmente. Aprovecharemos para cambiar algunos platos. Probablemente hagamos también un menú degustación un poquito más largo, con platos que son identidad de la historia de Casa Pedro. Probablemente se llame menú Esencia".

Luis y Javier, hermanos dueños del restaurante, en las cocinas / Laura Trives / EPA

Igual que evoluciona el recinto, su menú lo acompaña. Además de mantener lo ya mencionado, incorporan distintas opciones de base digital a este: "Mantendremos la carta con entrantes, cositas para compartir, ampliando un apartado de origen vegetal. Para dar un poco más de visibilidad a platos vegetales, de producto de temporada y de cercanía, pensando un poquito también en esos cambios de hábitos de consumo".

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También destacan su arraigo en lo local y se enorgullecen de trabajar con artesanos locales de distintas disciplinas: "Hemos hecho un equipo muy fuerte, estando en contacto directo con decoración y arquitectura para, entre todos, formar el espacio". Destacan con cariño sus muebles, ya que, para algunos de ellos, trabajaron con un artesano de Borja, el pueblo en el que se criaron.