¿Tranvía o autobús de alta capacidad? Natalia Chueca da la orden para contratar el estudio que definirá las alternativas para la línea 2 de Zaragoza

Fue uno de los anuncios que hizo la alcaldesa, Natalia Chueca, durante el debate del estado de la ciudad en Zaragoza. Según avanzó la regidora, el ayuntamiento va a encargar un estudio a la universidad para "diseñar el transporte de alta capacidad hasta Arcosur y la línea este-oeste", lo que definirá esa anhelada línea 2 que complemente al tranvía que recorre la ciudad de norte a sur. Pues dicho y hecho. Según ha podido saber este diario, este viernes se ha dado ya firmado ya la oden de inicicio del expediente de contratación para dar forma legal a la colaboración con el campus público aragonés, cuyos expertos serán los encargados de analizar las distintas alternativas.-

Ese estudio se va a encargar a través de un contrato menor, con un presupuesto base de licitación de 18.029 euros. Según se justifica, el crecimiento de la ciudad y el desarrollo de nuevos barrios hace necesraio mejorar las conexiones entre distintas zonas de la ciudad así como con nodos estratégicos. Esas soluciones con las que deben dar los expertos del Grupo de Investigación en Transporte y Logística (GITEL) deben basarse en sistemas de transporte ferroviario guiado (un tranvía) o en autobuses de alta capacidad, identificando y evaluando los corredores de mayor potencial.

El Gobierno municipal del PP da así el primer paso para comenzar a dibujar el sistema público de transporte para los próximos años en Zaragoza. "La ciudad de los 800.000 habitantes y los nuevos desarrollos en el sur, este y oeste de la ciudad exigen planificación a medio plazo. Quiero que los pasos que demos sean firmes y sé que cuento con el compromiso del Gobierno de Aragón", afirmó el miércoles la alcaldesa en su discurso del debate del estado de la ciudad. Natalia Chueca enfatizó que "Zaragoza necesita certezas y no promesas vacías" y que "esta colaboración con la universidad nos enseñará el camino a seguir con garantías técnicas y económicas".

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Con la firma de la orden se da así inicio al expediente de contratación de un estudio preliminar de alternativas de transporte, un informe que estará terminado en medio año aproximadamente según desvelaron fuentes del Gobierno municipal el mismo día del debate del estado de la ciudad.