Zaragoza, una de las ciudades de España que más comida pide a domicilio durante el Mundial: "A partir de las siete de la tarde no paramos de recibir pedidos"

Para muchos ver un partido de fútbol implica todo un ritual: ponerse la camiseta de su equipo o selección y juntarse con amigos o familiares y disfrutar del encuentro, ya sea en un bar o pidiendo comida a domicilio. Precisamente, el delivery tiene un considerable aumento en temporada de Mundial y más aún si España llega lejos como ha sido el caso. La empresa Glovo ha impulsado el estudio El Mundial a domicilio: los hábitos de los españoles donde recopilan datos sobre como se comportan los españoles durante el Mundial. Además, los diferentes establecimientos de Zaragoza también notan el aumento de trabajo y de clientes.

Entre las ciudades que más pedidos realizan durante los partidos se encuentra Zaragoza, junto a Madrid, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca. Los últimos datos hablan de los partidos de la fase de grupos de la selección. En el que enfrentaba a España contra Arabia Saudí, según Glovo, sus entregas aumentaron en un 44%, siendo el momento del descanso del partido (a las 19:00 horas) el momento pico.

Aumentos del 138%

Al ser el Mundial en el continente americano, los partidos pueden disputarse a altas horas de la madrugada. Fue el caso del partido que tuvo la Selección Española ante Uruguay. A pesar de que jugaban a las 2 de la madrugada, el estudio muestra que la demanda registró un aumento del 138% en esa franja horaria, en comparación a antes del Mundial.

Entre los alimentos más pedidos, reina la pizza, que parece ser la preferida para acompañar los eventos deportivos. A este plato italiano le siguen las hamburguesas, muy de moda en los útlimos años, y los picoteos más clásicos.

Se nota cuando juega España, sobre todo en los pedidos a domicilio

En el establecimiento de comida rápida Burger King, ubicado en la avenida Gómez Laguna, su encargada Eli explica que "evidentemente" se nota cuando juega España, "en especial, en las ventas a domicilio". Para estos días importantes, como la semifinal ante Francia del martes o la final del domingo refuerzan por turnos con dos o tres personas más.

"A partir de las siete de la tarde no paramos de recibir pedidos", comenta la encargada. Eso sí, son todos a domicilio. Para incentivar el delivery, Burger King cuenta con una promoción única para esta modalidad de compra por la que ofrecen dos menús por el precio de uno con helados y snacks incluidos. Es una vez finalizado el partido, cuando el local se llena de clientes. "Una vez acaba, la cosa no termina y la gente que vuelve a su casa se para a tomar algo", añade.

Riders de la empresa Glovo. / Zowy Voeten

El efecto en las tiendas de platos preparados

Los negocios de platos preparados también notan el efecto del Mundial. "La gente quiere ver el partido en su casa, por lo que piden a domicilio o compran comida preparada", explica Javier Olmos, responsable de la tienda de comida casera para llevar Cheff & Cheff. Su opinión coincide con los datos del estudio de Glovo, que estima que ocho de cada diez españoles prefiere ver el fútbol en casa y, de estos, un 82% encarga comida para que llegue a sus casas.

En el caso de Cheff & Cheff, aprecian el aumento de la demanda en los partidos entre semana. "En la semifinal que cayó en martes, si de normal vendemos unos 60 menús, pasamos a unos 90", detalla Olmos. Sin embargo, el responsable confiesa que "en los partidos que son en fin de semana no se nota tanto porque la gente prefiere ir al bar". Cheff & Cheff no abre por la tarde ni los sábados ni los domingos, por lo que para la final entre España y Argentina no percibirán un aumento de ventas.

El martes de la semifinal pasamos de vender 60 a 90 menús Javier Olmos — Responsable de Cheff & Cheff

Para esos días donde venden más menús, Olmos explica que tampoco se preparan de una forma especial. "Como hacemos comida casera y tradicional, la vamos cocinando en el acto, conforme vemos que los clientes compran los menús, vamos preparando más platos", afirma.

Bares con todo reservado

Aun así, ver el partido en bares y restaurantes es una opción que se mantiene y que sigue teniendo fuerza. En bares como el Tuno ya no se puede reservar para el domingo. "Tenemos todo reservado casi desde el día de la semifinal. Hubo gente que nada más terminar el partido contra Francia reservó para la final", explican desde el famoso establecimiento de la calle Pedro Cerbuna. En esa fecha tan señalada, el bar tendrá unas 150 personas.

El Tuno tiene todo reservado para la final del Mundial / JAVIER RÍO

En los partidos anteriores, aunque sí que terminó llenándose, no había tantas reservas. Además, desde el Tuno señalan que quienes han reservado son sobre todo grupos grandes de más de seis personas. Son días de mucho trabajo y, por eso, refuerzan los trabajadores llegando a doblar el número de camareros.

Da igual si es en casa, en un bar o un restaurante, Zaragoza tiene ganas de celebrar la victoria de la selección compartiendo el momento con sus seres queridos y con un buen plato de comida, no importa que sea con delivery, con comidas preparadas o en los bares y restaurantes de la ciudad.