Zaragoza comienza a dibujar el futuro de una línea 2 que podría no ser un tranvía y cuyo recorrido ya se perfila

Solo los responsables del Gobierno municipal del PP conocen bien los planes de la alcaldesa con respecto al futuro de la movilidad en la ciudad, pero poco a poco va vislumbrándose esa estrategia que pasa, eso sí que se sabe, por implementar sistemas de transporte de alta capacidad desde Valdespartera hasta Arcosur y en el eje este-oeste de la ciudad, ese para el que la izquierda siempre ha pedido la segunda línea del tranvía. En estas líneas se recoge todo lo que se ha dicho y lo que no se ha dicho sobre esa futura línea que unirá San José con Delicias, así como información facilitada por fuentes conocedoras del área, lo que permite empezar a dibujar un eje a través del cual circulará algo que, cuando menos, será similar a un tranvía si no acaba siendo un tranvía.

El primer paso para dibujar ese futuro medio de transporte y su recorrido lo dio Natalia Chueca cuando, rompiendo con una postura histórica del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, dejó abierta la puerta a una segunda línea del tranvía en la ciudad si «Zaragoza seguía creciendo». Esa línea, eso sí, nunca será la línea 2 que planteó la izquierda, puntualizó la regidora. La cuestión es que la izquierda llegó a plantear varias posibilidades para cubrir ese eje este-oeste de la ciudad.

La primera opción fue, según prometió Belloch en 2013, era una línea 2 del tranvía que cruzaba el centro por Conde Aranda, el Coso y la plaza San Miguel. Este recorrido queda ahora descartado debido a las obras del Coso impulsadas por Chueca, una reforma millonaria que está en ejecución y que dejará sin espacio a cualquier sistema de transporte de alta capacidad. Así que esa línea 2 que Chueca en la cabeza no pasará por ahí.

Chueca, en una visita a la fábrica de CAF, donde se ensablan los convoyes. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Tampoco pasará, como ella misma aseguró en una entrevista con este diario, por el eje del Paseo Pamplona y el paseo María Agustín. Estas dos vías del centro también van a ser reformadas en los próximos años y eran el itinerario que planteó Zaragoza en Común para que pasara la línea 2.Pero no será así mientras Chueca siga gobernando, algo que tendrán que decidir los zaragozanos el próximo mayo.

Descartado el Coso y el eje de los paseos Pamplona y María Agustín, ¿qué queda? Si en un mapa se tachan las opciones descartadas es sencillo deducir cuál es el eje que queda disponible para cruzar la ciudad de este a oeste. Entre la estación de Miraflores y la estación Delicias se abre una ancho camino por el que no solo es que quepa un tranvía, sino por el que ya pasa un tren. Eso sí, bajo tierra.

El recorrido que gana enteros

Según ha podido saber este diario, a falta de lo que digan los expertos de la Universidad de Zaragoza a los que el Gobierno municipal acaba de encargarles un estudio, la posibilidad que más fuerza ha cobrado en los últimos años es meter esa segunda línea de alta capacidad por el eje que cruza la ciudad a través de Tenor Fleta, Francisco de Goya, Escoriaza y Fabro o Anselmo Clavé (estas dos vías se están reformando para ganar anchura), y avenida Ciudad de Soria, lo que permitiría además mejorar las conexiones hasta la estación Delicias.

Todas las calles y avenidas que forman parte de este eje cuentan con capacidad suficiente como para dedicar un carril o dos a la circulación de un transporte de alta capacidad. Además, según ha podido saber este diario, el ayuntamiento quiere aprovechar la existencia del túnel ferroviario que circula por debajo de esas mismas calles mencionadas y por donde va el Cercanías para «ofrecer oportunidades de integración funcional e intermodalidad». Es decir, para poder aprovechar la existencia de esa línea subterránea para ofrecer conexiones con la red de transporte que se mueve sobre el asfalto.

El tranvía mueve cada año a millones de zaragozanos. / Laura Trives

Esta opción, la del eje Tenor Fleta–Goya–Portillo–avenida Ciudad de Soria parece también una opción lógica si se atiende a las declaraciones que ha venido haciendo la alcaldesa en los últimos meses. Chueca quiere que esa futura línea 2 una zonas de nuevo desarrollo a diferencia de la línea 2 del tranvía que diseñó la izquierda y nunca ejecutó, que conectaba barrios ya consolidados de la ciudad tradicional. La alcaldesa opina que las nuevas soluciones de movilidad que se pongan en servicio sirvan para acompañar el crecimiento de una Zaragoza que, según ella estima, llegará a los 800.000 habitantes en los próximos lustros.

Por tanto, tiene todo el sentido que el eje escogido sea el que va de Tenor Fleta a la estación Delicias. Alrededor de la estación todavía quedan por desarrollar urbanizaciones del denominado barrio del AVE mientras que todo el entorno que va desde el Príncipe Felipe hasta la rotonda que da acceso a Parque Venecia, entre Tenor Fleta y el cuartel de La Paz, son zonas también en las que se prevén muchas nuevas promociones de viviendas.

El problema del cajón

Esta opción tiene, eso sí, una complicación. Y es que estas calles discurren sobre el cajón ferroviario que cruza la ciudad de este a oeste. Y cualquier obra que se haga encima debe contar con el aval y el beneplácito de Adif, lo cual no siempre es fácil de conseguir.

Esto implica que sería complicado conseguir los permisos y los avales técnicos para construir una segunda línea de tranvía en ese mencionado eje, lo que hace que cobren relevancia otras opciones de transporte de alta capacidad, como buses extralargos y con carriles exclusivos y paradas con plataforma elevada. Todo esto deberá detallarse en el estudio encargado ahora por el Gobierno municipal a la Universidade de Zaragoza.

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¿Para cuándo se plantea esta línea 2, ya sea un tranvía o un bus con aforo ampliado? Paciencia. La opción para los próximos diez años pasa por ir amoldando la red de buses a las necesidades que vayan surgiendo en la ciudad. El nuevo contrato del autobús urbano se adjudicará el año que viene y tendrá una duración de diez años. Será después, en todo caso, para cuando tendrían que estar ya en marcha sea lo que sea que el Gobierno municipal tenga en sus planes. Pero cada vez está más claro.