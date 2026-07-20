Esta es la famosa cadena de sushi que ha abierto su cuarta tienda en Zaragoza

En mayo, Maestro del Sushi abría su tercer local en Zaragoza. Ahora, apenas unos meses después, sube la persiana de su cuarto establecimiento que, como el resto y como su nombre bien indica, lleva este tipo de comida japonesa por bandera.

En esta ocasión, la tienda de take-away , ha abierto en pleno centro. En la calle Princesa, 5. Cerca de la avenida Goya y de Gran Vía. A diferencia de los dos anteriores abiertos, esta novedad se sitúa en un eje más céntrico de la ciudad, como ya lo está el primero de todos los locales que abrió.

Primer local en un mercado

La historia de El Maestro del Sushi, empieza en 2024 cuando tras cerrar su antiguo restaurante 'Wasabi', Abel (dueño e ideador del negocio) decidió abrir un puesto de comida para llevar en el Mercado San Miguel. Así, siguiendo la estela de la hamburguesería Mike's, revitalizó un espacio (en la calle con el mismo nombre) poco transitado.

La idea funcionó con su propuesta gastronómica de mezclar la comida japonesa y la peruana y, posteriormente, se abrió otro en Casablanca. Este con una propuesta un tanto diferente, ya que se trata de una barra de sushi con unas pocas meses para poder disfrutar de la comida en el propio local.

El Maestro del Sushi se termina de consolidar como un imperio gastronómico en Zaragoza

Estos últimos meses, El Maestro del Sushi se termina de consolidar como un imperio gastronómico en la ciudad. Primero, con la apertura en La Azucarera en el mes de mayo con el objetivo de cubrir una amplía zona de barrios de la ciudad que podían tener el resto de locales algo a desmano.

Continúa la expansión

Y ahora, inaugura el nuevo puesto en pleno verano. En su primer día en la calle Princesa, el negocio regaló 200 bandejas de sushi. En sus pocos días abierto, la marca ya celebra el éxito de la novedad y agradece a los clientes por acudir a llevarse sus famosas bandejas de sushi.

Además, de una gran variedad de piezas y bandejas de sushi, en su carta ofrecen este tipo de comida pero con carne. De esta forma, se puede encontrar maquis de chuleta, por ejemplo. Sin embargo, no solo ofrece sushi. También, se puede comprar poke bowls y noodles.