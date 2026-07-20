Llega la tercera ola de calor de verano: este será el peor día en Zaragoza antes del abrupto desplome de las temperaturas

Cuenta atrás para que España afronte su tercera ola de calor del verano, que en el caso de Aragón supondrá un pico algo más alto para unas temperaturas máximas que se han mantenido ya de por sí disparadas desde la conclusión del anterior episodio el pasado jueves 9 de julio.

En este caso, su duración será inicialmente de tres días, entre este próximo martes y el jueves, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) deja la puerta abierta a que se pueda extender algo más y las previsiones también sitúan al viernes como un día extremadamente caluroso con valores muy similares a los días precedentes.

De nuevo, el fenómeno que provocará este nuevo subidón generalizado de las temperaturas será un bloqueo atmosférico con una dana en el oeste de la península, lo que favorece la entrada de una masa de aire muy cálido y seco desde el continente africano.

Alertas por calor

Este lunes la Aemet mantiene activos avisos por calor en todo Aragón, que serán de color naranja en el caso de Pirineos por temperaturas de hasta 37 grados y en sur de Huesca, valle del Ebro, Bajo Aragón de Teruel y Albarracín y Jiloca por valores que podrían llegar hasta los 39 grados durante la tarde.

Los avisos serán de color amarillo en el centro de Huesca, Cinco Villas, Ibérica de Zaragoza, donde se esperan temperaturas hasta 38 grados; y en Albarracín y Jiloca, con 36 grados en las zonas bajas.

Temperaturas diarias en Zaragoza Temperaturas diarias en Zaragoza Máximas y mínimas del año seleccionado frente a la media diaria del periodo 1991-2020. Selecciona un año Máxima diaria Media de máximas 1991-2020 Mínima diaria Media de mínimas 1991-2020 Temperaturas máximas y mínimas diarias en Zaragoza Gráfico de líneas interactivo. Permite seleccionar un año y compararlo con la media de 1991 a 2020. No se ha podido cargar el gráfico en este navegador. Pasa el cursor o toca el gráfico para consultar cada fecha. En móvil también puedes desplazarte verticalmente sobre el gráfico. Fuente: Aemet. Elaboración propia.

Poco cambiará para Aragón, según los pronósticos, con la llegada oficial de la nueva ola de calor. El martes se prevén máximas muy similares a este pasado lunes. El techo térmico en la comunidad lo fijará Caspe, según las predicciones de Aemet. Zaragoza se quedará bordeando los 40 grados.

Altas temperaturas en Zaragoza durante la segunda ola de calor del verano. / Laura Trives

Los primeros subidones sustanciales llegarán el miércoles. Prácticamente, toda la comunidad ganará algunos grados más para moverse entre los 37 y los 39 grados de máxima, salvo en el Pirineo, donde continuarán activos los avisos amarillos con valores de hasta 36 grados. Los 41 grados de Calatayud como uno de los municipios que registrarán las temperaturas más altas de la jornada, aunque no se quedarán muy atrás otros como Ejea de los Caballeros o la propia Zaragoza (40 grados ambos).

La tercera ola de calor del verano comenzará este próximo martes y durará, al menos, hasta el jueves. Las máximas en Zaragoza podrían llegar hasta los 43

El jueves será el último día de ola de calor declarado por la Aemet, salvo actualizaciones posteriores que pudieran extender su duración. Volverá a ser un día de calor intenso, con Zaragoza pudiendo alcanzar los 42 grados, que se quedarán un poco por debajo de localidades del este de Aragón como Caspe (43 grados). Gran parte de la comunidad registrará valores por encima de 38 grados.

Será, en cambio, el viernes, fuera de momento del paraguas del episodio, el día más duro en la capital aragonesa, que tiene máximas previstas de hasta 43 grados, en un contexto en el que las máximas en el resto del territorio aragonés continuarán siendo muy altas, pero que podrían bajar en algunas zonas de Teruel y el entorno del Moncayo hasta los 36 grados.

12 grados menos en 24 horas

Las buenas noticias es que este nuevo episodio de calor sí tendrá los días contados también para Zaragoza y Aragón, a diferencia de lo sucedido hasta ahora, y por fin podría tener algún día de alivio térmico.

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Así lo avanzan las previsiones de la Aemet, que cifran en 12 grados la caída que se experimentará en la capital aragonesa el sábado, cuando una ondulación del chorro polar, una corriente de aire frío que circula por latitudes altas, tocará la península, produciendo un descenso térmico notable que dejará los termómetros con valores muy por debajo de lo habitual para esta época del año.